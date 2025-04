Ancora un guasto sulla condotta idrica a Trasano. Per ora nessuna sospensione

A dirlo con un breve post Acquedotto Lucano. Il guasto ha riguardato la condotta interrata di contrada Trasano a Matera. I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto. Non se ne conoscono tempi ed entità. La cosa ha destato preoccupazione, naturalmente, in città alla vigilia di Pasqua per i disagi che la mancanza di acqua può provocare, anche in relazione alle presenze turistiche.. Una settimana fa, era la domenica delle Palme, era capitato per la condotta aerea. Guasti imprevedibili. Ma serve monitoraggio e programmazione per rifare una rete che risale alla Prima Repubblica. Nel frattempo scorte d’acqua, non si sa mai…

LA COMUNICAZIONE DI ACQUEDOTTO LUCANO

I tecnici di Acquedotto Lucano sono intervenuti in località Trasano dove si è verificato un guasto sulla condotta idrica interrata (sette giorni fa il guasto aveva riguardato un tratto aereo della condotta). Al momento si sta valutando l’entità del danno per poter eseguire la riparazione. I lavori andranno avanti nel corso della notte al fine di limitare il più possibile i disagi agli utenti. Al momento non sono previste sospensioni dell’erogazione idrica. Eventuali cali della pressione sono dovute ad un prelievo eccessivo che si sta verificando in queste ore.Seguiranno aggiornamenti

Nella foto la rottura del tronco idrico a Trasano