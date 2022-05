Quel non c’è due senza tre…era rimbalzato dopo due incidenti con feriti e un decesso lungo la statale 7 ” Ferrandina- Matera”, diventata inadeguata per le due corsie ultratrafficate sopratutto da mezzi pesanti che dalla dorsale adriatica raggiungono le ”trasversali” di fondovalle e costiere, e per un tracciato che evidenzia qua e là pericolosità datate… Il ribaltamento di una Panda, per cause da accertare, e il ferimento del conducente hanno creato disagi alla viabilità. Sul posto vigili del FUoco, 118, forze dell’ordine, come già visto in altre occasioni. Gli interventi si sprecano per sollecitare l’attivazione di un progetto (lasciate perdere le aspettative del Pnrr) che è lì sulla carta e che attende bando di gara, espletamento e cantiere. Per bene che vada (la campagna elettorale per le politiche potrebbe fare il miracolo) se ne riparlerà tra un anno. L’Aism, l’associazione che segue le problematiche delle infrastrutture del Materano, intanto ha scritto al Prefetto Sante Copponi di verificare se sussistono i requisiti di sicurezza sull’arteria…e di commissariare gli interventi per adeguare l’opera. Mica semplice. Chiamatela pure provocazione, ma non si può restare a guardare. Toni decisi anche dal senatore Saverio De Bonis (Forza Italia). Basta con lo stillicidio di incidenti e vittime. Da qui le interrogazioni ai ministri per il Sud Mara Carfagna e alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini. Finora interrogazioni e interpellanze non hanno portato a nulla, anche a causa dello scarso potere contrattuale della Basilicata. Vediamo questa volta, Siamo come san Tommaso…



LA RICHIESTA DELL’ASSOCIAZIONE INFRASTRUTTURE E SVILUPPO PER MATERA

L’AISM (Associazione Infrastrutture e Sviluppo per Matera)

CHIEDE

a sua Eccellenza il Prefetto di Matera, dott. Sante Copponi, di verificare se sussistono le condizioni minime di sicurezza e di percorribilità della SS7 Matera-Ferandina, ritenuta la strada più trafficata dell’intera Regione e caratterizzata da un elevato tasso di incidenti e mortalità.

Negli ultimi periodi la Strada Statale in questione è stata teatro di incidenti anche mortali ed infausti, in seguito all’aumento del traffico dovuto all’incremento del numero di pendolari, del trasporto pesante su gomma e delle presenze turistiche. A breve, si registrerà un ulteriore aumento di traffico per la creazione delle zone ZES di Matera e della Val Basento e dello snodo intermodale trasporto merci di Ferrandina Scalo.

La Regione Basilicata continua a non rispondere alle insistenti richieste da parte di varie istituzioni tese ad accelerare l’asse strategico, prioritario non solo a livello locale ma anche nazionale.

L’associazione, pertanto, chiede a sua Eccellenza il Prefetto di Matera, dott. Sante Copponi, di chiedere il commissariamento dell’opera per superare gli ostacoli e il lassismo opposti dagli enti territoriali alla realizzazione di questa strada di fondamentale importanza per Matera ed il suo entroterra, per il relativo sviluppo turistico ed Industriale, affinché possano essere realizzate con 2 corsie per senso di marcia utili a renderla finalmente percorribile in sicurezza, dopo decenni di abbandono.

Matera 25/Mag/2022



E DE BONIS INTERROGA DUE MINISTRI

STRADE, DE BONIS (FI): “ACCELERARE SU SS7 MATERA-FERRANDINA. INTERROGAZIONE A GIOVANNINI E CARFAGNA”

“Bisogna rompere gli indugi e lavorare celermente al potenziamento della Strada statale 7 Matera-Ferrandina. Nel collegamento con la Basentana, il bilancio degli incidenti, anche mortali, è troppo elevato per qualsiasi paese civile. Senza considerare il fatto che si tratta di un’arteria fondamentale per l’intera Basilicata sia dal punto di vista economico, turistico e imprenditoriale sia per arginare l’isolamento e quindi lo spopolamento delle aree interne, materane come potentine. Questa strada, peraltro, è funzionale a un altro intervento altrettanto strategico, quello del prolungamento fino a Bari della ferrovia Ferrandina-Matera. Sono due opere fondamentali anche per il funzionamento della ZES Ionica-Val Basento, che costituirebbe un prezioso volano di sviluppo per la regione. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione ai Ministri Giovannini e Carfagna, per sapere quali iniziative intendano assumere affinché la Regione Basilicata, l’Anas e i rappresentanti del territorio possano procedere con maggiore speditezza alla realizzazione del raddoppio della Ss7, oltreché al prolungamento della ferrovia Ferrandina-Matera. Serve un impegno comune degli enti locali e del governo per una rapida conclusione delle opere”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Saverio De Bonis, il quale ha presentato un’interrogazione ai ministri delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna a proposito dei lavori di adeguamento e raddoppio sulla Strada statale 7 Matera-Ferrandina.

“Il progetto esiste – continua il senatore -, una parte delle risorse anche, e il resto dei finanziamenti può arrivare dai fondi a disposizione per le varie infrastrutture del ministero per il Sud e la coesione territoriale (6,3 miliardi di euro) a cui si può accedere, come ha ribadito la stessa Ministra Carfagna, avendo il piano di fattibilità economica. È un intervento necessario per l’enorme mole di traffico, anche pesante, che si muove lungo la direttrice Adriatico-Tirreno. Il raddoppio della Ss7 rappresenterebbe un’infrastruttura di collegamento tra l’Autostrada Gioia del Colle A14 e l’Autostrada A2, altezza Lauria, tra l’asse Adriatico a quello Tirrenico, ricomprendendo in questo Matera e Potenza attraverso la SS 407 Basentana. Bisogna insomma muoversi con rapidità, tenuto conto anche delle tempistiche non proprio brevissime rispetto alla progettazione esecutiva, ai diversi passaggi in conferenza dei servizi e al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.