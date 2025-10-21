Ancora un Consiglio Comunale dedicato alla elezione di Augusto Toto presidente (sarà la volta buona?)

Altro giro, altra corsa…che da una parte -quella che vorrebbe chiudere finalmente la partita- si spera sia senza ulteriori ostacoli. Ci riferiamo alla nuova seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Matera, convocata -in 1^ convocazione- alle ore 19.00 di GIOVEDI’ 23 OTTOBRE 2025 (e di 2^ convocazione alle ore 16.00 di LUNEDI’ 27 OTTOBRE 2025), avente come unico punto all’ordine del giorno: la Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio). Sarà la volta buona? Sarà quella che porterà a conclusione la corsa a questo incarico del consigliere di Fratelli d’Italia Augusto Toto? Una corsa che è iniziata, con le due prime votazioni non superate in quanto non ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei consensi, nella seduta del 6 ottobre scorso. E che si pensava si sarebbe conclusa nel successivo consiglio del 16 ottobre in cui, dopo una terza votazione presumibilmente con le stesse caratteristiche di non raggiungimento della soglia dei 2/3, nella quarta bastava la maggioranza semplice che ampiamente è stato dimostrato esserci. Ma come sappiamo, l’abbandono della sala da parte delle minoranze per protesta rispetto ad una richiesta di sospensione della seduta e per l’inserimento di nuovi argomenti all’ordine del giorno, successivamente alla convocazione -che come ora era stata inizialmente su un solo punto- ha spinto la segretaria comunale ad invitare a soprassedere sulla terza votazione per il presidente. La ragione: una interpretazione della norma in merito alla necessità di una maggioranza dei 2/3 necessari per quel terzo voto, estesa anche alla presenza in aula di un numero di consiglieri rispettoso di tale rapporto. E’ evidente che se l’interpretazione della funzionaria fosse corretta, le minoranze avrebbero un’arma potente per condizionare la elezione del presidente del consiglio comunale. Magari contestando politicamente il fatto che Matera, prossima capitale della pace e del dialogo, possa avere sia il Sindaco che il Presidente del Consiglio Comunale appartenenti alla stessa forza politica di cui è a capo Giorgia Meloni, accusata di non essere proprio in linea con tale spirito di pace e dialogo. Se invece la precauzione espressa dalla funzionaria si sarà rivelata eccessiva ed infondata, la pratica della elezione del nuovo presidente del Consiglio e i suoi vice, dovrebbe essere una banale formalità. E, come si dice in questi casi: lo scopriremo solo vivendo….ed assistendo a questa nuova puntata della telenovela. In presenza -presso la Sala Pasolini, in via Sallustio, oppure in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.