Ancora un camion ribaltato lungo la Statale 7

Disagi alla circolazione, lungo la statale 7 Ferrandina- Matera all’incrocio con la Sp 3 che conduce a Metaponto, a causa del ribaltamento di un camion. Illeso l’autista. Sul posto i Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo e la Polizia stradale per i rilievi del caso. Nel giorno di Santa Lucia un altro mezzo si era ribaltato sulla statale, con il ferimento del conducente. A fine novembre un articolato era finito giù da un viadotto,lungo la provinciale n.26 in territorio di Miglionico, causando la morte dell’autista. Le cause? Da accertare.