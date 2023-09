Ancora sul 21 settembre 1943. Cercate Pasquale Zingarello /Zingariello, rimasto fuori strada.

Mi servo di questo sito per fare arrivare al Sindaco e ai consiglieri comunali una nota su

Pasquale Zingarello/Zingariello, vittima del 21 settembre a Matera, cui si vuol dedicare una

strada. Il problema e la distrazione furono da me segnalati nel 2004 (“La Nuova Basilicata”,

23 luglio 2004). A lui, e solo a lui, non era stata dedicata alcuna strada. Grazie a questa

segnalazione, nel fare le lapidi successive, il suo nome fu inserito come Pasquale Zigarelli.

Ma gli manca la strada. Si cercano notizie. Chi vuole può leggere una nota abbondante sul

mio “Il 21 settembre a Matera – dalla cronaca alla storia”, Matera, BMG, 2008, pp.150). E’

un libro che si rifugge dal toccare e che, puntualmente ignorato nella bibliografia insieme al

suo autore, messo all’indice, è destinato alla “damnatio memoriae”. Di fatto, trovo faziosi i fascisti, ma non di meno gli autoproclamantisi antifascisti, specie locali.

Rimane – scrivevo in quell’articolo pubblicato sulla “Nuova Basilicata” – in tutta la vicenda

del 21 settembre a Matera, il triste mistero di Pasquale Zingarello/Zingariello, di cui non si

conosce bene il nome.

C’è chi lo chiama Pasquale e chi lo chiama Giuseppe. Lo stesso cognome è variamente registrato. A volte è detto Zingariello, a volte Zigarelli, a volte Zigarello, a volte

Zingarello, a volte Zicarelli, a volte Zingarelli a volte Zicaretti… Nel registro dei morti del

Cimitero è dato per Zigariello; ma le testimonianze di coloro che, quel pomeriggio, erano con lui presso la Società Elettrica, dicono che si chiamava Zingariello. A dirlo, in particolare, è il direttore della Società Elettrica, Mirko Cairola, che, per il suo livello di istruzione e per

conoscenza diretta, doveva avere più chiara cognizione del cognome. A Matera, peraltro,

ancora oggi non esiste alcuna persona che abbia un cognome affine.

Il suo corpo era stato portato al Cimitero con gli altri. Fu registrato come Zigariello

Nessuno mai, però, andò a riconoscere quel corpo. Purtroppo non possono essere d’aiuto

nemmeno i registri del Comune, dove, tra i morti del 1943, non fu mai iscritto alcuno

Zigariello o Zingariello o Zicarelli o Zigarello o Zingarello o Zigarelli o Zingarelli o

Zicaretti… Sembra vanificato. Esiste solo la testimonianza di un suo collega di lavoro, Nicola, da me interpellato, ora defunto, secondo il quale Pasquale Zingarello (così egli lo chiama), era rimasto nel suo ufficio, mentre tutti fuggivano via, verso le rispettive case. Si sarebbe affacciato alla finestra, “per assistere ai tedeschi in fuga”. Lì sarebbe stato colpito

mortalmente e lì il suo corpo sarebbe rimasto penzoloni.

La cosa – come si vede – contrasta con tutte le altre testimonianze. Potrebbe perciò

darsi che non siano chiari i ricordi di Nicola Guanti e che, rimasto solo, lo

Zingarello/Zingariello abbia pensato di rifugiarsi nell’Ufficio della Società Elettrica,

dirimpettaia, dove sapeva esserci altre persone, conoscenti. Può anche darsi che, già ferito

mentre era affacciato alla finestra del suo ufficio, sia sceso in strada, e lì, tra i lamenti,

sarebbe poco dopo morto. Sia l’ingegner Cairola, sia sua moglie, infatti, giurarono di averlo

sentito dire, mentre giaceva ferito sulla strada: “Guarda che cosa mi hanno fatto!”.

Collega di Nicola Guanti, era impiegato presso l’UPSEA (Ufficio Provinciale

Statistico ed Economico dell’Agricoltura), che allora si chiamava ANEEA (Associazione Nazionale Enti Economici dell’Agricoltura). Aveva sede dall’altra parte di via Lucana, tra via

Lucana e via Alessandro Volta (diciamo Piazza Bracco). Era siciliano, “single”, perciò senza

parenti in città. Viveva in stanza in affitto, pensionante. Quel mezzogiorno del 21 settembre, forse, per il pranzo, volle arrangiarsi in ufficio, rimanendovi fino alle prime sparatorie. Era persona piuttosto solitaria, chiusa. Nicola Guanti, pur non dichiarandosi sicuro, lo diceva originario di Enna. Con i mezzi di allora feci ricerche presso Enna e provincia; ma senza esito. Recentemente ho letto che, nel ricordo di uno dei testimoni di quel giorno, era non di Enna, ma di Palermo. Nicola Guanti, adolescente, dice che Pasquale Zingarello/Zingariello poteva avere intorno ai 35 anni e poteva essere nato intorno al 1905. Le mie segnalazioni ad Enna davano sia il cognome Zingariello sia gli altri probabili. Spero che sul Comune mi si legga; spero di aver dato qualche notizia che aiuti a rendere giustizia ad uno che ebbe il torto di essere “single” e lontano dalla sua città. I mezzi di oggi potrebbero consentirlo. Mi viene il dubbio che per la famiglia si rimasto un disperso.