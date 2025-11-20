Ancora scossoni al Garante della privacy, si dimette segretario generale: voleva spiare dipendenti!

Alla faccia della privacy. Questa istituzione dignitosamente condotta in prima battuta da Stefano Rodotà, ora sta sempre più rotolando in basso sotto i colpi di scossoni che ne dimostrano un andazzo per nulla consono allo scopo per essa è nata. Nella serata di ieri, dopo l’assemblea dei dipendenti che all’unanimità hanno chiesto le dimissioni dell’intero collegio, ecco giungere le dimissioni del Segretario Generale, la figura al vertice della macchina amministrativa dell’Autorità, Angelo Fanizza, magistrato presso il Tar del Lazio e titolare per molti anni di incarichi di docenza nell’Università di Bari, che sarebbe dovuto rimanere in carica fino al termine del mandato del collegio, il 29 luglio 2027. Fanizza non ha motivato pubblicamente le sue dimissioni. Ma secondo Report, Fanizza avrebbe chiesto di spiare le mail dei dipendenti. Alla faccia della privacy che avrebbe dovuto tutelare. Questo il post sulla pagina facebooh di Report: “Poche ore fa è stato reso noto all’interno dell’Autorità un documento riservato in cui il Segretario Generale Angelo Fanizza chiedeva al dirigente del dipartimento informatico di provvedere urgentemente all’estrazione della posta elettronica, degli accessi vpn, degli accessi alle cartelle condivise, degli spazi di rete condivisi, dei sistemi documentali, dei sistemi di sicurezza. La richiesta di Fanizza di spiare i lavoratori dell’Autorità risale al 4 novembre, due giorni dopo la prima puntata dell’inchiesta di Report”, ha scritto Report su Facebook, motivando così le dimissioni di Fanizza. “Secondo quanto riferito da fonti interne – si spiega nel post della trasmissione -, oggi il dirigente del dipartimento per la sicurezza informatica ha informato i dipendenti e denunciato l’illegittimità di questa richiesta. I lavoratori del Garante della Privacy hanno chiesto le dimissioni dell’intero collegio“.

