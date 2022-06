Ancora sangue sulla Bradanica, a ridosso del Borgo La Martella

Il chilometro,il 141,400 in territorio di Matera è a ridosso del borgo La Martella, e qui una giovane donna di Matera ha perso la vita nel corso di un incidente stradale nel quale sono state coinvolte due autovetture. Da accertare le cause dell’incidente, verificatosi nel primo pomeriggio di lunedì 27 giugno. Ferite altre quattro persone, una delle quali in prognosi riservata. Traffico interrotto per alcune ore e deviato su itinerari alternativi. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.