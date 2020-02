E’ incredibile la pervicacia e la irresponsabilità con cui diverse persone decidono di abbandonare in aree pubbliche (quindi anche loro) rifiuti ingombranti che potrebbero essere tranquillamente conferiti al servizio predisposto allo scopo.

Qualche giorno fa avevamo segnalato l’abbandono di materassi e cuscini sotto il ponticello posto all’incrocio dove terminava la ex pista ciclopedonale di Pantano (https://giornalemio.it/cronaca/materassi-e-cuscini-buttati-nel-canale-da-sporcaccioni-della-citta/).

Oggi poco più distante, ai bordi della stessa ex pista, qualcuno ha deciso in modo miserabile di disfarsi di taluni infissi in metallo.

Nel fare questa nuova segnalazione, oltre a deprecare certamente l’azione specifica degli autori di questo scempio, ci duole rilevare -parimenti- l’inerzia delle istituzioni preposte, di chi dovrebbe in sostanza provvedere a rimuovere questo materiale ingombrante.

Infatti, quei materassi e cuscini sono ancora lì, nel letto del corso d’acqua a fare brutta mostra di se.

La domanda nasce spontanea: perchè nessuno ha ancora provveduto a rimuoverli, sia per evitare che si trasformino in una pericolosa diga ostruttiva, che per rispristinare un minimo di decoro?

Perchè non si interviene subito, aumentando la possibilità di risalire anche agli autori?

Ma tant’è.

E nel segnalare questo nuovo deposito abusivo di rifiuti, ci auguriamo che qualcosa si muova e che qualcuno preposto ai servizi di tutela del territorio provveda in merito.