Salandra, Irsina, Ferrandina, e…per il report regionale di mezzogiorno della task force sul virus a corona di Basilicata. Il covid 19 non conosce pause e tira dritto tra casi che esplodono in centri grandi e piccoli,con storie e provenienze diverse,da verificare e con i controlli su amici, parenti, compagni e colleghi di lavoro dalla sanità al manifatturiero, enti locali e luoghi di svago. La teniamo nel vago, ma le storie ci sono tutte, fuori dall’ufficialità spesso ipocrita e carente che non dice le cose come stanno, per mediocrità e opportunismo. Il picco dei contagi dalle nostre parti ancora non c’è ma il polso ce l’hanno i sindaci da Matera, a Policoro, Montescaglioso, Pisticci, Valsinni che firmano a malincuore, e con sequenza notarile, i provvedimenti di misure contumaciali. La “trincea” è lì in un sistema di monitoraggio e intervento che mostra limiti sul piano organizzativo , frutto di una carenza di organici e di mancati investimenti che hanno ridotto al limite funzioni e potenzialità attrattive del sistema ospedaliero e della medicina del territorio. E del resto dopo i tagli e la riorganizzazione accentratrice ospedaliera, di scelte politiche del passato, non potevano che dare i risultati di oggi. Tanta buona volontà, sforzi ma i limiti ci sono tutti e la gente e gli stessi operatori sanitari lo sanno. “Insieme ne usciamo…” sentiamo ripeterci nei discorsi ufficiali . Ma servono fatti e credibilità. Ed è quello che conta.