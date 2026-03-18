Ancora perle referendarie dalla Basilicata, Aurelio Pace (Azione):“Buona parte dei somari vota no”

Ancora dalla Basilicata, ancora da Genzano di Lucania, ecco un’altra perla offerta agli onori della nazione italica dal ceto politico di centro destra. Dopo il Fratello d’Italia Mattia che ha invitato a raccattare voti per il SI passando all’incasso per i favori fatti durante la evidente solita prassi del clientelismo. Questa volta proviene da una inziativa della Lega durante la quale, chiamato a portare un saluto, il vice segretario regionale di Azione Aurelio Pace l’ha fatta fuori dal vaso, sentenziando che “Buona parte dei somari vota NO“.

Il video è tratto da un articolo di Basilicata24.it in cui vengono riportate altre considerazioni colorite dell’ex consigliere regionale, nonché avvocato e membro dello staff del presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, il quale si scaglia contro la Cgil che sostiene il NO (“fanno parte del sindacato per non andare al lavoro“), il M5S (“zucche vuote“) e il M5S+PD (“la vera battaglia politica è farvi stare zitti“). In effetti è sufficiente che parli uno come lui! NO? E pensare che nella stessa giornata la Lega di Genzano aveva preso le distanze dalla gaffe del fratello d’italia Mattia consumatasi nello stesso comune.