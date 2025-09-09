Ancora morti sul lavoro nel Materano. E il Governo studia…

Ormai abbiamo perso il conto. L’ultimo decesso sul posto di lavoro è accaduto nel Metapontino, nelle campagne di Policoro ( Matera), con un lavoratore del Bangladesh morto a causa del ribaltamento del trattore.Cause in corso di accertamento. E’ una lunga scia di sangue che continua a scorrere sul marmo dell’indifferenza o quasi, visto lo stillicidio continuo di vittime da Nord a Sud. Il segretario dell’Ugl territoriale, Pino Giordano, continua a chiedere interventi per mettere fino alla strage…Una richiesta che giriamo, come è giusto che sia al Governo guidato dal presidente del consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Finora solo annunci ma quanto a controlli, prevenzione e sanzioni finora nulla e le statistiche delle morti sul lavoro sono in aumento. Al Governo si studia…insieme alle parti sociali sul da farsi. Le misure nei prossimi giorni, auspicando che la politica delle mani libere venga arginata da misure concreti, credibili ed efficaci. Naturalmente, come san Tommaso, attendiamo i fatti. Fino ad allora rammarico, appelli e comunicati stampa per l’ennesima morte sul lavoro che , forse, si poteva evitare.



Comunicato stampa.

Operaio tra¬vol¬to dal trat¬to¬re, in¬ci¬den¬te mortale a Policoro. Gior¬da¬no (Ugl): “Ne¬ces¬si¬tà ri¬flet¬te¬re sul¬lo sta¬to del¬la si¬cu¬rez¬za in agri¬col¬tu¬ra”.



“Si con¬ti¬nua con ap¬pel¬li, pro¬get¬ti, buo¬ne in¬ten¬zio¬ni, ma sem¬bra¬no ca¬de¬re nel vuo¬to e ma¬ga¬ri solo a com¬men¬ta¬re no¬ti¬zie tra¬gi¬che di cro¬na¬ca. An¬co¬ra un in¬ci¬den¬te sul la¬vo¬ro, in agri¬col¬tu¬ra, in Ba¬si¬li¬ca¬ta. Sul posto il 118 Basilicata, che non ha potuto far altro che constatare il decesso; i vigili del fuoco del Distaccamento del centro jonico; i carabinieri della locale Compagnia; gli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Matera. Un uomo, un lavoratore extracomunitario del Bangladesh, 45 anni, è morto in un infortunio sul lavoro in agricoltura. Pare che la cau¬sa sia che il trattore con cui lavorava, in via Giumenteria, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e il trattorista è finito sotto al mezzo, schiacciato. Prontamente intervenuto il 118 Basilicata, non ha potuto far altro che constatare il decesso unitamente ai vigili del fuoco del Distaccamento di Policoro, i carabinieri della locale Compagnia diretti dal Maggiore Rampino e gli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Matera. Sia¬mo scon¬cer¬ta¬ti e at¬to¬ni¬ti. In at¬te¬sa di ca¬pi¬re l’e¬sat¬ta di¬na¬mi¬ca del¬l’in¬ci¬den¬te, in que¬sta fase non pos¬sia¬mo esi¬mer¬ci dal ri¬ven¬di¬ca¬re una rin¬no¬va¬ta at¬ten¬zio¬ne da par¬te di tut¬te le isti¬tu¬zio¬ni pre¬po¬ste al tema del¬la si¬cu¬rez¬za sui luo¬ghi di la¬vo¬ro, in par¬ti¬co¬la¬re in agri¬col¬tu¬ra dove va in¬ten¬si¬fi¬ca¬ta l’o¬pe¬ra di in¬for¬ma¬zio¬ne e pre¬ven¬zio¬ne. Sia¬mo di fron¬te a una vera e pro¬pria emer¬gen¬za in Ba¬si¬li¬ca¬ta alla qua¬le si può met¬te¬re fine solo unen¬do le for¬ze e met¬ten¬do in cam¬po azio¬ni con¬cre¬te. È il mo¬men¬to non solo che la po¬li¬ti¬ca e le isti¬tu¬zio¬ni fac¬cia¬no la loro par¬te: ri¬spet¬to del¬le nor¬me e re¬sti¬tui¬re il giu¬sto va¬lo¬re alla si¬cu-rez¬za nei luo¬ghi di la¬vo¬ro. È del tut¬to evi¬den¬te che quan¬to fat¬to fi¬no¬ra non ba¬sta e oc-cor¬re in¬ter¬ve¬ni¬re con ra¬pi¬di¬tà per evi¬ta¬re che ul¬te¬rio¬ri dram¬mi si con¬su¬mi¬no nel¬la ras¬se-gna¬zio¬ne di chi può e deve in¬ter¬ve¬ni¬re”.

Lo ha di¬chia¬ra¬to Pino Gior¬da¬no, Se¬gre¬ta¬rio Pro¬vin¬cia¬le del¬l’U¬gl Ma¬te¬ra, in me¬ri¬to al-l’ennesimo in¬ci¬den¬te sul la¬vo¬ro nel¬la cam¬pa¬gna di Policoro (MT)