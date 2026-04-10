Ancora morte sulla SS7/Matera-Basentana: un morto e due feriti (aggiornamento e foto)

Ancora incidenti, ancora morti sulla statale 7 che collega Matera alla Basentana. E’ successo questa mattina all’altezza di Miglionico (al km 560,300) con il traffico temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni allo svincolo della Diga di San Giuliano. Il sinistro avrebbe coinvolto due veicoli, con una persona che avrebbe perso la vita e altre due rimaste ferite. Sul posto sono intervenute squadre Anas, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e personale del 118 per soccorso ed accertamento delle cause, oltre per ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. A seguire il comunicato dei Vigili del Fuoco ricevuto in giornata.

“Nella mattinata di oggi, 10 aprile 2026, intorno alle ore 09:10, la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta d’urgenza sulla strada statale SS 7, al km 560+300, nei pressi di Miglionico, a causa di un grave incidente stradale.

Il sinistro ha visto coinvolte tre autovetture. L’impatto è risultato fatale per uno dei conducenti, un uomo di 66 anni residente a Ferrandina (MT), del quale è stato constatato il decesso sul posto.

Nelle altre due vetture coinvolte si trovavano una donna di 26 anni, residente a Pomarico (MT) e un uomo di 40 anni, residente a Grassano (MT).

Entrambi i feriti sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli, sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della dinamica.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato su un cavalcavia nei pressi della diga di San Giuliano, evitando così il blocco totale della circolazione sulla statale.”