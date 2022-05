Sabato scorso un incidente con feriti sulla Ferrandina – Matera, a pochi chilometri dalla città, e inizio settimana con ben due incidenti mortali. Un lunedì nero con un morto sulla statale 96 in località Taccone di Irsina ( Matera), a seguito di un incidente che ha coinvolto -in prima mattinata- un uomo di 57 anni di Tolve( Potenza) deceduto durante lo scontro con un minibus, che trasportava cinque operai di una azienda edile pugliese. L’altro incidente intorno a mezzogiorno sulla Ferrandina-Matera. A perdere la vita un uomo di 89 anni, originario della provincia di Potenza, alla guida di una vettura che si è scontrata con un autoarticolato. Ferite lievi per il conducente. Sul posto vigili del Fuoco, il 118, carabinieri e Polizia Stradale. Disagi per la viabilità e traffico rallentato o deviato. Inevitabili gli appelli alla prudenza e alle istituzioni, ed enti di competenza, a provvedere all’adeguamento delle nostre arterie viarie.