Ecco anche oggi l’ormai consueto primo lancio da parte della Regione di dati parziali relativi al “Report dati processati in data 14 dicembre 2020” estratti dalla “piattaforma covid-19 del 15-12-2020”.

Tamponi molecolari di giornata n. 922

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 64 (n. 60 residenti + n. 2 residenti in altra Regione domiciliati in Basilicata + n. 2 residenti in altra Regione e lì domiciliati)

​

RICOVERI TOTALI: 117 (TERAPIA INTENSIVA POTENZA N. 5 – MATERA N. 6)

DECEDUTI: N: 5

GUARITI: N. 46

Da essi si evince che l’incidenza dei positivi sui pochissimi tamponi anche di oggi è sceso al 6,94%, inferiore al 9,70%, di ieri e al 7,18% del giorno precedente, nonché inferiore a quello nazionale che nell’ultimo rilievo è stato dell’11,6%.

Esso si mantiene anche al di sotto del dato medio della settimana appena conclusa che è dell’8,95%.

Non possiamo che rilevare che al termine della settimana appena conclusa con il più basso numero di tamponi registrato negli ultimi mesi (sono stati 5.635 a fronte dei 9.814 della settimana precedente e degli 11.795 di quella venuta ancora prima e di tutte le altre) anche oggi si registra un numero basso. Sempre alti i guariti che oggi sono 46.

I ricoveri continuano a calare lievemente sia quelli totali (da 126 a 117) che quelli in terapia intensiva che passano da 12 a 11.

Continuano purtroppo i decessi che oggi sono cinque.

Per maggiori dettagli aspettiamo un ulteriore comunicato che pubblicheremo a seguire su questa stessa pagina.