Ancora in agitazione (senza stipendio e 13^) gli operatori ecologici di Montescaglioso

E mentre si cerca di andare verso un riconoscimento generalizzato da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni delle cosiddette “good practice“, a Montescaglioso, con riferimento alla erogazione puntuale del già modesto stipendio mensile agli operatori ecologici, si è oramai da tempo e stabilmente in una “bad pratctice“, perchè il ritardo è la regola. Ancora una volta, infatti, riportiamo a seguire una sconsolata nota a firma di Vito Maragno, Coordinatore Provinciale Funzioni Locali e Igiene Ambientale della FP Cgil, in cui si torna a lamentare il mancato pagamento dello stipendio non di questo mese (che sarebbe la normalità) ma di quello di dicembre e della correlata tredicesima. Se questo è degno di una Repubblica fondata sul lavoro…..Con l’aggravante, si sostiene, di un assordante silenzio dell’Amministrazione cittadina committente e beneficiaria del servizio. “Lavorare puntualmente e non ricevere il già misero stipendio -scrive infatti Vito Maragno- non può diventare la regola. Questo è quello che accade a Montescaglioso. Per questo gli operatori ecologici in forza alla ditta Progettambiente che gestisce il servizio di igiene ambientale a Montescaglioso hanno dichiarato lo stato di agitazione. Il mancato pagamento dello stipendio di dicembre e della 13.ma mensilità, spogliatoi inagibili, ecc. che compromettono anche l’igiene e la sicurezza sul lavoro di tutti gli addetti, sono alla base delle rivendicazioni dei lavoratori.

La FP CGIL si è sempre mossa con spirito di collaborazione e nell’interesse di tutti, siano essi lavoratori o cittadini. Cosa grave è che il nuovo appalto è stato assegnato sempre alla stessa azienda che nel corso degli anni ha sistematicamente pagato in ritardo i lavoratori. Cosa ancora più grave è il silenzio assordante del Comune, Ente appaltante che insieme all’azienda condivide la responsabilità per il mancato pagamento degli stipendi. Ormai siamo a 2 mensilità arretrate. La misura è colma!

Il mancato pagamento, Oltre alla palese violazione contrattuale, comporta anche un notevole disagio non solo economico ma anche sociale per i lavoratori che in questo modo non riescono a far fronte alle scadenze mensili familiari. Inoltre, la situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che, non ci stancheremo mai di ripeterlo, la stragrande maggioranza di questi lavoratori è assunta con contratti part time, monoreddito e con uno stipendio che non supera i Mille Euro.

I lavoratori ormai stanchi di questa situazione hanno PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.