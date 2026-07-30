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Cronaca

Ancora fiamme nel Parco. Intervenuto anche un canadair

Franco Martina
Di Franco Martina

Ne avevamo parlato ieri https://giornalemio.it/cronaca/incendio-nel-parco-tra-alvino-e-terlecchia/ ma le fiamme sono nuovamente divampate nella mattinata di giovedì 30 luglio nel comprensorio del Parco della Murgia Materana e sono andate avanti con un incendio, che ha richiesto intervento dei vigili del fuoco, del gruppo volontari per l’ambiente e di operai del consorzio di bonifica della Basilicata. Ci è voluto anche l’intervento dei canadair,che hanno effettuato ripetuti lanci per contenere il fronte dell’incendio. Situazione,comunque, da monitorare, anche in relazione all’aumento delle temperature.Gli incendi, dopo la conta degli ettari divorati dal fuoco, sono e restano un disastro ambientale.

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