Ancora elogi di Meloni e La Russa all’antisemita e fucilatore di partigiani Giorgio Almirante

A 38 anni dalla morte di Giorgio Almirante, funzionario del regime fascista nella Repubblica di Salò, tra i teorici della propaganda antisemita del regime e tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano (MSI), d’ispirazione neofascista, non sono mancate -puntuali- le consuete dichiarazioni elogiative da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Vice Presidente del Senato Ignazio La Russa. Venerdì, Giorgia Meloni ha scritto “Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante, il mio pensiero va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana. Di lui restano il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto. Un ricordo che continua a vivere nel percorso della destra italiana e nella memoria di una comunità politica che, ancora oggi, non si risparmia, per aggiungere il proprio pezzo di cammino, con coraggio e determinazione.” Ignazio La Russa, al Corriere della Sera, nella stessa giornata ha dichiarato “Ricordo Almirante ogni anno. Di solito vado anche alla messa. Lo ammiravo politicamente.” Alla annotazione che il suo beniamino scriveva sulla rivista “La difesa della razza“, principale manifesto ideologico del razzismo e dell’antisemitismo di Stato durante il fascismo, ammette: “È l’unica accusa vera: l’essersi mostrato non contrario all’antisemitismo“. Ma cosa scriveva Almirante in quegli articoli?Nell’ottobre 1938, all’indomani della espulsione dei professori e degli studenti ebrei dalle scuole e dalle università italiane, decisa dal regime fascista con un regio decreto legge del 5 settembre 1938 il leader amato dalla Presidente del Consiglio e dal Presidente del Senato scrisse: “Avrà perduto qualcosa per questo la nostra cultura? No; perché quei 98 professori [universitari] erano ebrei, quindi non erano italiani, quindi non appartenevano che in apparenza, ai puri e semplici effetti amministrativi, alla scuola italiana. Erano già un corpo già avulso da quello della nostra vita culturale; adesso tale separazione è stata sanzionata dalla legge”. Insomma, i documenti sono lì a testimoniare che Almirante non si limitò a svolgere compiti amministrativi nell’apparato burocratico della Rsi, ma si distinse come convinto antisemita. Ricordiamo, inoltre, che nel 1978, anche la giustizia italiana -respingendo le accuse di diffamazione mosse da Giorgio Almirante contro l’Unità, confermò che il leader del MSI firmò nel 1944 dei bandi nazifascisti per la fucilazione di partigiani e disertori. Una vicenda processuale, nata dopo la pubblicazione di tali documenti da parte del quotidiano fondato da Gramsci e da Il Manifesto nel 1971, che certificò il ruolo di collaborazionista del politico. Una vicenda che trovate ricostruita per intero in questo articolo del 2024 di Carlo Ricchini (caporedattore de L’Unità scomparso il 14 dicembre 2025) in cui scriveva: “questa vicenda del processo per diffamazione che Almirante intentò contro il nostro giornale rimane una delle pagine di cui vado più orgoglioso. Anche perché, come racconterò, l’allora segretario del neofascista Movimento sociale italiano ne uscì con le ossa rotte. Da quel momento fu del tutto legittimo scrivere che Giorgio Almirante era stato un “fucilatore di partigiani”. Per me, per noi dell’Unità, una bella vittoria.” Un lungo articolo, con una ricostruzione dettagliata, che si conclude amaramente così: “Dovemmo aspettare altri tre anni prima che, il 16 maggio del 1978, sempre il Tribunale di Roma e poi la Cassazione riformulassero la sentenza assolvendo pienamente l’Unità che io rappresentavo e condannando Almirante al pagamento di tutte le spese processuali e al risarcimento dei danni. Ma noi, noi dell’Unità che venivamo dalla storia gloriosa della Resistenza, non volemmo una lira dal “fucilatore dei partigiani”. Resta solo un rammarico… stavamo abbassando la guardia pensando che il rischio neofascista fosse ormai tramontato. La storia ci ha dimostrato il contrario, facendoci vivere non solo l’esperienza drammatica del berlusconismo sostenuto dai postfascisti ma persino ciò che allora era del tutto impensabile: una premier postfascista alla guida del governo della Repubblica nata dalla Resistenza.“

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