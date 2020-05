Errare è umano, ma persistere…E,purtroppo,ci risiamo. A Matera continuano i contagi in casa, e questa volta si tratta di un minore asintomatico, ma non è stata attivata ancora una residenza esterna alla propria abitazione ( albergo o altro) per trascorrere la quarantena. Si continua a non far nulla. Eppure il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, diamogli atto della ostinazione nella richiesta, ha chiesto già quattro volte-e in altrettanti comunicati- che la Regione Basilicata nelle sue articolazioni , per la gestione della emergenza da covid 19, passi dalle parole ai fatti. Ma finora non si è mosso nulla. Perchè? Perchè continuare a rischiare con i contagi quando, e da oltre un mese, la situazione poteva essere risolta per i contumaciali? Se ci sono responsabilità o irresponsabilità che vadano rimosse. Con la salute delle persone non si scherza. Mai. In questo caso si tratta di un minore. E domani? Non veniteci a chiedere ulteriori sacrifici restrittivi, lo scriviamo in italiano, o di scaricare una APPlicazione o perderci nel burocratese, quando altri operano con leggerezza.