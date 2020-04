L’inchiesta disposta dal presidente della giunta regionale di Basilicata sulla morte di un uomo all’ospedale di Potenza e la batteria continua sui condagi dentro e fuori della zona rossa di Basilicata riempiono di suoni cupi la vita della nostra regione, ancora in piena emergenza da coronavirus nonostante la parata di rassicurazione che la ‘situazione è sotto controllo”. E la conferma viene anche dai dati, elaborati dall’astronomo Franco Vespe nella giornata di San Francesco da Paola, con una serie di valutazioni sul picco dei decessi che dovrebbe essere alle spalle su scala nazionale, ma non ancora su quello locale. E quanto ai contagi la malasorte, insieme ad altre ”debolezze” organizzative (usiamo un eufemismo), non stiamo meglio. Sarà una Settimana santa di riflessioni e di polemiche. La galassia del virus a corona, a causa di una tempesta di meteoriti, ha imboccato strane curve. Speriamo che non esca fuori orbita. Ma sentiamo l’esperto



“Ormai-ha commentato Vespe- si conferma e consolida l’andamento già descritto nei giorni precedenti. I dati dei contagi sono al di sopra della forchetta indicata ieri e sta ad indicare che la discesa non avviene con lo stesso ritmo con il quale è avvenuta la crescita. Questo perchè la campana è maggiormente bombata a destra e ci potrebbe essere uno strascico più lungo.Comunque queste variazioni dipendono anche dal numero di tamponi giornalieri che si effettuano ed oggi pare che siano aumentati. Per quanto riguarda invece i decessi anche questi ci indicano che il picco è ormai alle spalle da 5 6 giorni. Ci aspettiamo alla fine un numero di decessi compresa nella forchetta fra 19312 e 20345. Abbiamo migliorato gli algoritmi per estrarre i grafici anche da numeri esigui di dati…e credo che avremo degli andamenti più chiari sia per la Basilicata che per la Puglia. Immessi i dati di Basilicata e Pugglia. Per le due regioni abbiamo che i contagi siano in discesa in linea con il dato nazionali anche se in ritardo di 3 giorni. Per quanto riguarda invece i decessi il picco non è staro ancora raggiunto. Tuttavia il loro andamento è relativamente piatto. Ovvero non hanno imboccato la fase esponenziale crescente. Per questo motivo essi non consentono una stima robusta della campana. Lo si vede – conclude-dallo scarto significativo fra il caso stimato (linea rossa) e quello più pessimistico (linea blu). Dobbiamo fare in modo i decessi non imboccano la fase di crescita esponenziale. Insomma è ancora più esigente la richiesta di rimanere a casa e lavorare per ancora per l’isolamento sociale. Da domani daremo maggior importanza agli andamenti regionali, a meno che non accadono fatti sconvolgenti