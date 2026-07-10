Ancora aggressioni nel carcere di Potenza. Uspp denuncia. Ministro che fa?

Prima Matera, poi due episodi a Potenza con altrettanti comunicati stampa di denuncia del segretario dell’Unione sindacale di Polizia Penitenziara, Vito Messina, sulla situazione di disagio, di stress e di pericolo nelle carceri lucani, che si acuiscono nel periodo estivo quando la carenza di organici e altre condizioni ambientali si acuiscono ed esplodono. Ma,nonostante le denunce, a vari livelli la situazione non cambia. Giusto, allora, sollecitare il Governo- dal presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni al ministro di grazia e giustizia Carlo Nordio- a intervenire in concreto sulla situazione carceri. Agli annunci fatti in passato sul potenziamento degli organici seguono pochi arrivi, rispetto a pensionamenti e alle condizioni difficili per agenti e reclusi nelle carceri. E’ una scelta di priorità che si continua a non vedere. L’investimento in sicurezza,sanità, lavoro si fa con risorse adeguate e con una priorità,spesso superata dalla corsa agli armamenti.



LE NOTE DEL SINDACATO USPP

COMUNICATO STAMPA

USPP – Unione Sindacale Polizia Penitenziaria

Potenza, 10 luglio 2026

**Tensioni nel carcere potentino: personale di polizia penitenziaria sotto assedio e senza adeguate tutele**

Il personale di polizia penitenziaria del carcere di Potenza, capoluogo della Basilicata, vive una situazione di grave difficoltà e crescente tensione. Negli ultimi giorni si sono registrate numerose tentate aggressioni nei confronti degli agenti, con anche episodi di forte minaccia che mettono a rischio la loro incolumità e serenità sul luogo di lavoro.

In particolare, un collega è stato oggetto di ripetute minacce da parte di un detenuto in particolare, già noto per comportamenti analoghi in passato, senza che siano stati messi in atto interventi efficaci a tutela del personale operante nella struttura. Questa situazione, lungi dall’essere isolata, denuncia un clima di insicurezza che non può essere più ignorato.

“Siamo fortemente preoccupati per il crescente livello di tensione all’interno dell’istituto – afferma Vito Messina, segretario uspp puglia e basilicata – ed è indispensabile un cambio di passo da parte delle istituzioni competenti. Chiediamo a tutti i livelli dell’amministrazione, e non solo, di accendere un faro su quanto stiamo denunciando, garantendo al più presto misure concrete per la sicurezza e la tutela dei nostri colleghi.”

L’Uspp ribadisce la necessità di interventi urgenti e strutturati per assicurare condizioni di lavoro dignitose e sicure, a salvaguardia di chi quotidianamente svolge con impegno e dedizione il proprio dovere all’interno del sistema penitenziario.



USPP – Unione Sindacale Polizia Penitenziaria

Carcere di Potenza

Potenza, 8 luglio 2026

**EVITATA AGGRESSIONE VIOLENTA A DANNO DI UNA POLIZIOTTA PENITENZIARIA NEL CARCERE DI POTENZA**

Ancora una volta, presso la Casa Circondariale di Potenza si è riusciti a evitare il peggio. Ieri sera, durante il controllo delle videochiamate consentite ai detenuti nell’ambito delle misure restrittive imposte dall’emergenza COVID-19, una collega della Polizia Penitenziaria ha prontamente segnalato una manipolazione del dispositivo da parte di un detenuto. Il tempestivo intervento del personale ha impedito che il soggetto coinvolto commettesse gravi irregolarità.

Purtroppo, l’episodio ha rischiato di degenerare in una violenta aggressione ai danni dell’agente addetta al controllo. Solo grazie alla pronta e coraggiosa azione degli operatori presenti si è evitato il peggio.

È con rammarico che constatiamo come la gestione della struttura continui a mostrare criticità sotto molteplici aspetti, situazione che denunciamo da tempo senza ricevere risposte concrete. Parallelamente, permane l’assoluta assenza di supporto e tutela da parte degli altri rappresentanti dei lavoratori e dell’Amministrazione a tutti i livelli.

L’USPP ribadisce con fermezza l’urgenza di un impegno serio e responsabile volto a garantire condizioni di lavoro più sicure e un’organizzazione efficace all’interno della Casa Circondariale di Potenza.

USPP Puglia e Basilicata

Vito Messina