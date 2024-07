Ancora aggressioni in carcere Matera. Messina ( Uspp) chiede stato di emergenza

Ormai è un bollettino di guerra nelle carceri italiane, con situazione insostenibili per il personale di polizia penitenziaria che che per gli stessi reclusi. Siamo in una situazione di emergenza, per la casistica ricorrente della cronaca quotidiana. E nè tranquillizzano gli annunci di assunzione di nuovo personale o di costruzione di nuove strutture o dell’avvio progetti , che avverranno in tempi non certo brevi e con la necessaria copertura finanziaria. Siamo in una situazione di emergenza, come osserva il segretario interregionale di Puglia e Basilicata dell’Unione sindacati polizia penitenziaria (Uspp), Vito Messina, dopo l’ennesimo episodio di aggressione verificatosi nel carcere di Matera. Un assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Matera è stato aggredito oggi, sabato 13 luglio, da un recluso, che lo ha colpito con dei pugni in faccia. L’ispettore è stato medicato al Pronto Soccorso dell’Ospedale e dimesso con una prognosi di cinque giorni. Messina, che ha espresso solidarietà al collega e ha chiesto al Governo di prendere atto di quanto accade nelle carceri del Paesi, proclamando lo Stato di emergenza, Nei giorni scorsi si era verificato, nello stesso carcere, un altro episodio in danno di un ispettore che non ha avuto ”conseguenze critiche”.



Nota diffusa dalla segreteria uspp puglia e Basilicata:

