Il segretario dell’USPP Vito Messina punta il dito e chiede che si intervenga in maniera efficace per superare i limiti di gestione del carcere di Matera, dopo l’ultimo episodio verificatosi in danno di colleghi. Non è solo un problema di organici ma di gestione-scrive Messina nel comunicato- e chiede alle Istituzioni a cominciare dal Prefetto che si volti pagina. E in proposito annuncia una nuova manifestazione in piazza a Matera

vile aggressione subita dalla polizia penitenziaria nella casa circondariale di Matera

Il Segretario Messina, fa sapere che apprende l’ennesima notizia di una vile aggressione avvenuta ieri sera, a danno dei colleghi di Matera, con gravissime, a cui va la sua vicinanza; purtroppo come già detto in un precedente comunicato non è una notizia che non suscita troppo stupore. Vorrebbe ricordare che nemmeno venti giorni fa, questa sigla ha avuto il coraggio di scendere in piazza a denunciare il vero problema del carcere di Matera: la gestione, il resto è conseguenza. Questo è Il fulcro della discussione avuta con il prefetto, cosa che è stata incentrata sull’inettitudine gestionale. È doveroso, da parte sua, evidenziare che lo stesso direttore nella gestione del carcere di Potenza portò la struttura ad una serie di eventi critici, identici a quelli sopra citati. È inutile riversare le problematiche solo sulla carenza di organico, è una parte importante, ma il vero problema è la gestione: chi di dovere dovrebbe rimuovere i vertici altrimenti la gestione sarà sempre più deficitaria. Le questioni strutturali sono importanti, tanto da continuare a sollecitarle costantemente su tutti i livelli e anche in modo energico, ma se non cambia l’indirizzo gestionali i problemi si amplificheranno sempre di più (situazioni già vissute). Conclude, affermando che a giorni scenderemo di nuovo in piazza per manifestare affinché i problemi sopra elencati verranno risolti, spera che anche le altre sigle ci uniscano a noi a fare fronte comune.

10 febbraio ’20