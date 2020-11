Ecco anche oggi i “Dati estratti alle ore 13.20 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata e dalle informative assunte dalle strutture ospedaliere, in attesa di validazione con comunicato della Task Force” riguardanti i “dati processati il 25 novembre 2020“.

Sui 1.965 tamponi di giornata (in calo rispetto a quelli di ieri, un’altalena non spiegata a sufficienza), i positivi totali riscontrati sono stati 240 che, al netto dei 17 non residenti, riducono a 223 i postivi residenti con una incidenza postivi/tamponi al 12,21% che rimane sopra la media nazionale che è del 11,20%.

227 le guarigioni segnalate, ma non è un miracolo, sebbene un “riconteggio delle guarigioni non dichiarate nei mesi precedenti a partire dal mese di Luglio”, della serie le stranezze di questa gestione così poco trasparente e precisa nei dati forniti. Tre, purtroppo, e attuali i decessi.

Ricoverati 178

51 MI Matera

13 Pneumologia Matera

10 TI Matera

40 MI Potenza

34 Pneumo Potenza

18 MU Potenza

12 TI Potenza

Positivi 240 (17 non residenti)

15 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Georgia domiciliato Matera

1 Roseto (CS) domiciliato Irsina

8 Avigliano

2 Barile

2 Bernalda

1 Corleto

9 Ferrandina

1 Filiano

1 Garaguso

2 Genzano

7 Gorgoglione

8 Grassano

2 Grottole

7 Lagonegro

5 Lauria

16 Lavello

1 Marsicovetere

7 Maschito

52 Matera

11 Melfi

3 Moliterno

3 Montalbano J.

4 Montemilone

1 Montemurro

5 Montescaglioso

1 Muro Lucano

2 Nova Siri

3 Oppido

2 Palazzo

1 Paterno

1 Pignola

3 Pisticci

4 Policoro

2 Pomarico 1 domiciliato a Matera

25 Potenza 1 domiciliato Lavello

6 Rionero

1 Rivello

1 Rotonda

4 Scanzano

1 Senise

1 Tramutola

2 Tricarico

1 Tursi

6 Venosa

Guariti 297

1 Acerenza

2 Anzi

2 Avigliano

2 Barile

2 Bella

1 Bernalda

2 Calvello

2 Castelluccio Inferiore

1 Castelmezzano

1 Castronuovo

1 Colobraro

5 Ferrandina

3 Gallicchio

2 Garaguso

1 Gorgoglione

4 Grassano

1 Grottole

1 Grumento

27 Irsina

2 Lagonegro

1 Latronico

9 Lauria

3 Lavello

3 Marsiconuovo

6 Marsicovetere

29 Matera

5 Melfi

6 Moliterno

1 Montalbano J.

2 Montemurro

1 Montescaglioso

2 Nova Siri

4 Palazzo

1 Paterno

1 Picerno

1 Pignola

3 Pisticci

10 Policoro

1 Pomarico

62 Potenza

1 Rapolla

1 Rionero

1 Rivello

1 Rotonda

6 Rotondella

2 Ruoti

2 Salandra

2 San Chirico N.

1 San Chirico R.

15 San Giorgio L.

3 San Severino L.

1 Sant’Angelo le Fratte

3 Sant’Arcangelo

1 Satriano

1 Scanzano

8 Senise

1 Spinoso

3 Tito

6 Tramutola

16 Tricarico

1 Trecchina

1 Trivigno

1 Tursi

2 Venosa

2 Viggiano

I dati di guarigione sono relativi ad un riconteggio delle guarigioni non dichiarate nei mesi precedenti a partire dal mese di Luglio in quanto i dati precedenti erano stati allineati.

Deceduti 3

1 Potenza

1 Santa lucia di Piave (TN) domiciliato Paterno

1 Bella

