Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. Anche se il rumore ha provocato un ritardo nella corsa alle vaccinazioni e una incrinatura nella fiducia collettiva che andrà rapidamente recuperata. Oggi pomeriggio alle 15,00 in tutta Italia riprenderanno le vaccinazioni con AstraZeneca dopo il via libera arrivato ieri dall’Ema, che ha definito il farmaco sicuro ed efficace escludendo una correlazione diretta tra il suo impiego e i casi di trombosi. Dai canali ufficiali della propria regione i cittadini conosceranno nel dettaglio modalità e tempistiche di convocazione per la vaccinazione.

“Noi rispetto ai benefici di questo vaccino abbiamo certezze, mentre non c’è una dimostrazione chiara del rischio di trombosi che in generale non è aumentato, è escluso”, ha detto Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa, sottolineando che “ci sono casi rarissimi, particolari forme di trombosi, ma non ancora correlate al vaccino. Al momento non si può escludere e quindi si è deciso di segnalarlo nel foglietto per trasparenza“. “Il vaccino – ha detto ancora – è considerato sicuro oltre che efficace. E non sono state riscontrate anomalie su specifici lotti”.

Intanto, il report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 6.01 di oggi, ci informa che sono 7.366.138 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia (il 76,9% del totale di quelle consegnate): 9.577.500 (nel dettaglio 6.610.500 Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca). La somministrazione ha riguardato 4.461.393 donne e 2.904.745 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 2.303.002. Nel dettaglio le dosi sono state somministrate a 2.825.292 operatori sanitari, 1.169.920 unità di personale non sanitario 502.394 ospiti di strutture residenziali, 2.003.078 over 80, 195.477 unità delle forze armate e 669.977 unità di personale scolastico.

Purtroppo sul fronte del contagio in Basilicata, i dati odierni del bollettino dalla task force di Basilicata in merito ai tamponi processati nella giornata di ieri 18 marzo 2021, ci consegna la notizia di altri 4 decessi (19 negli ultimi 4 giorni), 116 nuovi casi, con il rapporto positivi/tamponi che però cala all’8,88% rispetto al picco del 13,84% di ieri.

Dunque su 1.362 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 121 positivi (di cui 1116 residenti) pari ad un incidenza -come già detto- dell’8,88%, in discesa rispetto al 13,84di ieri e sotto il dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,05%, ma sempre superiore a quello nazionale che oggi è del 7,05%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Potenza (15 casi), Pomarico (11), Policoro (10), Tursi (10), Matera (9), Ferrandina (8) e poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi, purtroppo, come dicevamo ancora quattro persone hanno perso la vita, mentre sul fronte dei ricoveri totali da 176 si sale a 180 e quelli in terapia intensiva da 12 salgono a 13 (3 Pz, 10 Mt).

Infine, i guariti sono 87 i guariti della giornata (84 residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sfora la barriera dei quattromila, essendo salito a 4.123.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 19 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 18 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 266.674

Tamponi totali negativi n. 246.138

Persone testate n. 161.680

Tamponi molecolari di giornata n. 1.362

Test antigenici totali 11.730

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 121

Tamponi negativi n. 1.241

RICOVERATI N. 180

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 15

Medicina Interna Covid n. 29

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 05

Terapia Intensiva n. 10

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 87

DECESSI TOTALI N. 05

Deceduti Residenti n. 05

• Anzi

• Filiano

• Lagonegro

• Pietragalla

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 121

Residenti: n. 116

N. Comune

1 Anzi (domiciliato a Potenza)

4 Avigliano

2 Baragiano

3 Bernalda

4 Episcopia

8 Ferrandina

1 Filiano

1 Forenza

1 Garaguso

1 Lauria

9 Matera

6 Melfi

2 Muro Lucano (n. 1 domiciliato in Campania)

1 Paterno

1 Pescopagano

1 Picerno

1 Pietragalla

1 Pisticci

10 Policoro

11 Pomarico (n. 1 domiciliato a Pisticci)

15 Potenza

2 Rionero in Vulture

2 Rotondella

1 Ruoti

2 Sant’Angelo Le Fratte

1 Satriano di Lucania

2 Scanzano Jonico

1 Senise

3 Teana

2 Terranova di Pollino

3 Tito

1 Trecchina

10 Tursi

1 Valsinni

1 Viggiano

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 05

N. Regione/ Stato estero

02 Campania

03 Puglia

GUARITI TOTALI N. 87

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 84

N. Comune

1 Atella

1 Avigliano

2 Baragiano

1 Ferrandina

1 Genzano di Lucania

4 Lauria

5 Lavello

4 Maratea

1 Marsicovetere

13 Matera

5 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

2 Palazzo San Gervasio

1 Pisticci

5 Policoro (n. 2 domiciliati a Sant’Arcangelo)

10 Potenza

3 Rotondella

7 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Satriano di Lucania

2 Stigliano

1 Tito (domiciliato a Potenza)

2 Tolve

1 Tursi

7 Venosa

1 Viggiano (domiciliato a Castelsaraceno)

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 India (domiciliato a Maschito)

1 Lombardia (domiciliato a Rotondella)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

01 Calabria

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.123

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.943

DECEDUTI RESIDENTI N. 393

GUARITI RESIDENTI N. 13.130