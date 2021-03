In attesa che domani si pronunci l’Ema permane lo stop precauzionale nel nostro Paese al vaccino AstraZeneca, anche se per gli epidemiologi i casi di trombosi tra i vaccinati sono in linea con quelli del resto della popolazione e c’è chi -come il professor Andrea Crisanti- ritiene che la sospensione, in Italia e in altri paesi europei, del vaccino AstraZeneca sia avvenuta a seguito di: “decisioni politiche prese senza alcuna consultazione o supporto con i tecnici. Secondo me si è trattato di una reazione di panico da parte della politica”. Quindi una pericolosa perdita di tempo nella corsa per le vaccinazioni. Vedremo se le rassicurazioni saranno convincenti al punto da recuperare il danno di credibilità che indubbiamente c’è stato.

E c’è chi come l’immunologa dell’università di Padova, Antonella Viola, proprio per rassicurare i cittadini sulla sicurezza del siero anglo-svedese, propone un esame del sangue a chi ha ricevuto il vaccino anti-covid di AstraZeneca per verificare lo stato coagulativo. Sebbene affermi che: “Guardando i numeri, sono quasi certa (e dico quasi solo perché il dubbio è il mio mestiere) del fatto che non ci sia un rischio generale di tromboembolismo legato al vaccino AstraZeneca. Ma non credo che alla gente basti che io, i miei colleghi o i politici ripetiamo che il vaccino è sicuro.” Da qui la sua proposta: “Perché allora non fare un prelievo alle persone che abbiamo vaccinato nei giorni scorsi e analizzare lo stato coagulativo?“. Attraverso questo test, aggiunge: “allora, con dati alla mano, potremmo dire che non ci sono alterazioni indotte dal vaccino e credo che questo messaggio sarebbe molto più forte di qualunque slogan“.

Registriamo, inoltre, anche la notizia che -a causa della circolazione di varianti del coronavirus- sebbene un metro continui ad essere la distanza minima da adottare per evitare il contagio, sarebbe opportuno aumentarla “fino a due metri, laddove possibile e specie in tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo” . E’ la raccomandazione contenuta nel documento “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione“, realizzato da Inail con Iss, ministero della Salute e Aifa. Insomma, giusto per alleggerire il tema, ci tocca cantare anche un “fatti più in là” delle sorelle Bandiera.

E veniamo ai dati del bollettino odierno dalla task force di Basilicata in merito ai tamponi processati nella giornata di ieri 16 marzo 2021 che ci consegnano un quadro che non accenna a schiarirsi. Con la bruttissima notizia di ulteriori 4 decessi, dopo i sei di ieri e il permanere di una ulteriore crescita del rapporto positivi/tamponi di giornata che sale al 9,83% rispetto al 9,38% di ieri , con altri 124 nuovi casi di residenti.

Dunque su 1.384 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 136 positivi (di cui 124 residenti) pari ad un incidenza -come già detto- del 9,83%, superiore al dato medio della settimana appena conclusa 9,05% e sempre superiore al dato nazionale che oggi è del 5,52%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Potenza (33 casi), Lavello (8), 7 casi a Matera -Policoro e Pomarico, poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi, purtroppo, come dicevamo si registra il decesso di altre quattro persone, mentre c’è una tregua nei ricoveri totali che da 179 calano a 173, mentre quelli in terapia intensiva da 16 scendono a 14 (6 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 88 i guariti della giornata (tutti residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che è ora salito a 3.962.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 17 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 16 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 263.963

Tamponi totali negativi n. 243.732

Persone testate n. 160.279

Tamponi molecolari di giornata n. 1.384

Test antigenici totali 11.663

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 136

Tamponi negativi n. 1.248

RICOVERATI N. 173

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 17

Medicina Interna Covid n. 27

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 22

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 88

DECESSI TOTALI N. 04

Deceduti Residenti n. 04

Forenza

Montescaglioso

Potenza

Sant’Arcangelo

POSITIVI TOTALI N. 136

Residenti: n. 124

N. Comune

1 Abriola

1 Anzi

1 Atella

2 Avigliano

1 Baragiano

2 Barile

2 Bernalda

1 Cersosimo (domiciliato a Nova Siri)

1 Colobraro

1 Corleto Perticara

3 Ferrandina

1 Filiano

1 Forenza

5 Francavilla in Sinni

6 Genzano di Lucania

1 Irsina

4 Latronico

1 Lauria

8 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

7 Matera

3 Melfi

4 Montescaglioso

1 Palazzo San Gervasio

1 Pescopagano

3 Pietragalla

3 Pisticci

7 Policoro (n. 1 domiciliato a Teana)

7 Pomarico

33 Potenza (n. 1 domiciliato a Maratea)

2 Rionero in Vulture

1 Rotondella

3 Tito

1 Tolve

3 Tursi

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Costa d’Avorio (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Tunisia (domiciliato a Palazzo san Gervasio)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 10

N. Regione/ Stato estero

10 Puglia

GUARITI TOTALI N. 88

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 88

N. Comune

1 Avigliano

1 Balvano

2 Banzi

1 Gallicchio

4 Genzano di Lucania

1 Grumento Nova

1 Lagonegro

1 Latronico

2 Lauria

6 Lavello

3 Maratea

1 Marsico Nuovo

6 Matera

3 Melfi

1 Montescaglioso

4 Palazzo San Gervasio

1 Pisticci

5 Policoro

1 Rapolla

4 Rionero in Vulture

1 Tito

1 Trecchina

31 Venosa

6 Viggianello

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.962

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.789

DECEDUTI RESIDENTI N. 384

GUARITI RESIDENTI N. 13.005

Note: Il caso positivo riportato nel bollettino del 16 marzo con domicilio San Paolo Albanese, da comunicazione ricevuta dallo stesso Comune, non risulta ivi domiciliato.