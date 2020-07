Non sono ancora sopite le polemiche sula scoperta dei primi casi positivi al covid 19 tra gli immigrati asiatici sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa, e ospitati a Potenza e a Irsina, che il report della task force regionale sulla emergenza del virus a corona riconferma la tendenza in corso, con altri 36 persone contagiate.

Tutte sotto controllo, ma restano le perplessità sulla decisione di mandare da noi gli ”sbarcati” e con questi altre tre situazioni. Vanno evitati allarmismi e strumentalizzazioni per fini elettorali, come è gia accaduto fuori e dentro il consiglio regionale.

Piuttosto vanno ristabilite regole comportamentali di buon senso, per evitare assembramenti in piazze, strade, spiagge e locali.

Ripartiamo da qui, altrimenti accadrà quello che sta avvenendo altrove con improvvise e necessarie chiusure. Non ce lo possiamo permettere a causa della crisi economica in corso e con un ritorno a scuola atteso, ma problematico.

Emergenza Covid-19, aggiornamento del 22 luglio (dati 21 luglio)

“La task force regionale comunica che nella giornata del 21 luglio sono stati processati 269 tamponi per la ricerca di contagio da covid 19. Di questi, 233 sono risultati negativi e 36 positivi.

I casi positivi riguardano:

1 cittadino di Moliterno (positività di rientro confermata in seconda istanza dal laboratorio del San Carlo di Potenza);

2 cittadini di nazionalità estera, provenienti da stato estero, che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata;

33 cittadini di nazionalità estera, che si trovano in isolamento in strutture dedicate in Basilicata.

Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi sono 3 e si trovano in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero e che per questo non rientrano nel totale dei lucani contagiati.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’, 2 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 36 cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate in Basilicata; 1 cittadino lucano in isolamento in Basilicata ma sottoposto a tampone e residente in Emilia Romagna.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 44.793 tamponi, di cui 44.330 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, 23 luglio, alle ore 12,00.”