Secondo quanto emerge dalla riunione della Cabina di Regia sul monitoraggio settimanale, questa settimana continua in Italia la diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente (232.7 per 100.000 abitanti (22/03/2021-28/03/2021) contro i 240,3 per 100.000 abitanti (15/03/2021-21/03/2021). Incidenza che, comunque, resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Scende anche a 0,98 il valore dell’Rt nazionale che la scorsa settimana l’Rt era a da 1,08. Dati che i tecnici dell’Iss e del ministero della Salute stanno esaminando e che dovrebbero essere confermati nel Monitoraggio settimanale di oggi con eventuali conseguenze sulla colorazione delle regioni.

In Basilicata (in cui l’Rt rimane sopra 1) ha destato non poca sorpresa la vicenda del focolaio nell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera (https://giornalemio.it/cronaca/focolaio-in-ospedale-a-matera-ci-risiamo/) di cui si è saputo ieri, con 18 pazienti ed 8 sanitari contagiati non si sa come. Un’ombra sull’efficienza dell’organizzazione in atto nel nosocomio che fa venire a mente un vecchio detto popolare “da l’spdual vai acchian saleut“……proprio nel momento in cui proprio in tale posto spesso sono riposte le estreme possibilità di salvezza di tanti. La denuncia della Fials Matera, con l’elenco degli errori che sarebbero stati commessi (https://giornalemio.it/cronaca/fials-matera-focolaio-covid-ospedale-ecco-gli-errori-commessi-dallasm/), non è per nulla rassicurante ad oltre un anno dall’inizio di questa maledetta pandemia.

Venendo ai dati odierni diffusi dalla task force della Basilicata relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri, 1 aprile 2021, si rileva una stabilità dei ricoveri dopo la crescita per due giorni di seguito (ora a 190) e un lieve calo -sempre alto- dell’indice positivi/tamponi che è del 10,53% (ieri 13,69%), oltre a tre nuovi decessi.

Il report ci dice, infatti, che su 1.614 tamponi molecolari sono stati rilevati 170 positivi (165 dei quali riferiti a residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi -come dicevamo- del 10,53%, sempre superiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,94% e a quello nazionale che è del 6,64%.

I nuovi positivi di oggi riguardano ancora Matera con 35 casi, Grassano (13), Potenza (11), Palazzo San Gervasio (11), Lavello (11), Tursi (7), Vietri di Potenza (7) e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi si registrano -purtroppo- tre decessi e i ricoveri totali-come dicevamo- rimangono stabili (da 193 a 190), mentre quelli in terapia intensiva variano da 13 a 12 (4 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 69 i guariti della giornata (67 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sale a 4.704.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 02 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 01 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 283.731

Tamponi totali negativi n. 261.412

Persone testate n. 169.502

Tamponi molecolari di giornata n. 1.614

Test antigenici totali 12.407

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 170

Tamponi negativi n. 1.444

RICOVERATI N. 190

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 32

Medicina d’Urgenza n. 10

Medicina Interna Covid n. 17

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 21

Medicina Interna Covid n. 30

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 69

DECESSI TOTALI N. 03

Deceduti Residenti n. 03

• Bernalda

• Pomarico

• Venosa

POSITIVI TOTALI N. 170

Residenti: n. 165

N. Comune

4 Avigliano

1 Balvano

2 Bernalda

1 Brindisi di Montagna

4 Ferrandina

1 Filiano

1 Forenza

1 Genzano di Lucania

13 Grassano

3 Lauria

11 Lavello

1 Maschito

35 Matera (n. 1 domiciliato a Tricarico)

6 Melfi

2 Miglionico (n. 1 domiciliato a Matera)

2 Montemilone (n. 1 domiciliato a Palazzo San Gervasio)

1 Montescaglioso

1 Oppido Lucano

11 Palazzo San Gervasio

2 Pietragalla

1 Pignola

2 Pisticci

4 Policoro (n. 1 domiciliato a Tursi)

5 Pomarico

11 Potenza

1 Rapone (domiciliato a Ruvo del Monte)

1 Rionero in Vulture

2 Rotonda

1 San Costantino Albanese

5 San Fele

3 Satriano di Lucania

3 Scanzano Jonico

3 Tito

7 Tursi

1 Vaglio Basilicata

5 Venosa

7 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Melfi)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 04

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 69

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 67

N. Comune

2 Accettura

2 Bella

2 Bernalda

1 Ferrandina

2 Gallicchio

1 Lagonegro

1 Laurenzana

1 Lauria

1 Maratea

2 Matera

2 Melfi

2 Montescaglioso

3 Nova Siri

3 Picerno

1 Pietragalla

5 Pignola

2 Pisticci

3 Policoro

6 Potenza (n. 1 domiciliato a Pignola)

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

1 Salandra

3 San Chirico Nuovo (domiciliati a Picerno)

1 San Mauro Forte

3 Sant’Arcangelo

2 Senise

2 Teana

6 Tito

1 Tramutola

1 Tursi

1 Venosa (domiciliato in Lazio)

1 Vietri di Potenza

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Maratea)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.704

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.514

DECEDUTI RESIDENTI N. 434

GUARITI RESIDENTI N. 14.154