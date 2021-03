Dopo le notizie di ieri sull’Astrazeneca che hanno creato incertezze in merito a questo vaccino e un po’ di timori per chi lo ha ricevuto e lo sta ricevendo e di cui ci siamo occupati ampiamente per i risvolti locali (https://giornalemio.it/cronaca/bardi-su-lotto-abv2856-vaccini-astrazeneca/), sono arrivate le opportune precisazioni e rassicurazioni tese ad evitare che episodi le cui concatenazioni causa/effetto sono tutte da provare possano minare questa fase che è strategica per la fuoriuscita dal tunnel covid19.

E sono 6.219.849 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l’86,3% del totale di quelle consegnate: 7.207.990 (nello specifico, 5.202.990 Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 1.512.000 AstraZeneca), così come emerge dal bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 6 di questa mattina.

Da registrare anche la chiusura nella giornata di oggi del Comune di Matera per uno screening sui dipendenti.(https://giornalemio.it/cronaca/domani-chiuso-il-comune-di-matera-per-screening-dipendenti/)

Venendo,poi, ai risultati relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri 11 marzo 2021 oggetto del report odierno della task force della Basilicata vediamo come su 1.578 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 144 positivi (di cui 140 residenti) pari ad un incidenza del 9,13 (ancora in crescita dopo l’8,53% di ieri e il 7,91% del giorno prima), sempre superiore al dato nazionale che oggi è del 6,9%.

I nuovi positivi di oggi riguardare Potenza (20 casi), Matera (15 casi), Episcopia (9), Tursi (7), poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi, purtroppo, si registrano ancora un decesso ed un incremento ulteriore dei ricoveri ricoveri totali da 131 a 137, mentre quelli in terapia intensiva rimangono fermi a 13 (5 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 123 i guariti della giornata (122 residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che è ora a 3.714.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 12 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 11 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 257.333

Tamponi totali negativi n. 237.732

Persone testate n. 156.939

Tamponi molecolari di giornata n. 1.578

Test antigenici totali 11.472

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 144

Tamponi negativi n. 1.434

RICOVERATI N. 137

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 15

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 14

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 123

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Francavilla in Sinni

POSITIVI TOTALI N. 144

Residenti: n. 140

N. Comune

1 Accettura

1 Atella

5 Bella (n. 1 domiciliato a Ruoti)

2 Bernalda

2 Castelluccio Inferiore

3 Chiaromonte

3 Colobraro

9 Episcopia

6 Ferrandina

4 Francavilla in Sinni

3 Grottole

5 Latronico

1 Laurenzana

2 Lauria

5 Lavello

1 Maratea

1 Marsicovetere (domiciliato a Corleto Perticara)

15 Matera

4 Melfi

3 Montescaglioso

1 Muro Lucano

3 Nova Siri

1 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)

4 Pisticci

4 Policoro

20 Potenza (n. 2 domiciliati a San Chirico Nuovo)

5 Rionero in Vulture

2 Rotondella (n. 1 domiciliato a Ferrandina)

1 San Chirico Nuovo

1 San Costantino Albanese (domiciliato a Francavilla in Sinni)

1 Sant’Angelo le Fratte

1 Senise

1 Stigliano

1 Tolve

1 Tricarico

3 Trivigno

7 Tursi

5 Venosa

1 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Armenia (domiciliato a San Chirico Nuovo)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 123

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 122

N. Comune

1 Atella

12 Avigliano (n. 1 domiciliato a Tolve)

1 Baragiano

1 Barile

2 Cancellara

5 Castelluccio Inferiore

1 Corleto Perticara (domiciliato a Potenza)

1 Forenza

2 Lauria

17 Maratea

15 Matera

11 Melfi

4 Montescaglioso

3 Nova Siri

8 Policoro

18 Potenza

8 Rionero in Vulture

1 Ruoti (domiciliato a Potenza)

1 San Fele (domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Sant’Arcangelo

4 Tolve

4 Tricarico

1 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Policoro)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.714

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.577

DECEDUTI RESIDENTI N. 372

GUARITI RESIDENTI N. 12.672