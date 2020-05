Continuano le guarigioni ma, dopo, i tre consecutivi zero contagi dei giorni scorsi, si verificano anche alcuni casi di positività. E così dopo Grassano, tocca a Tricarico evidenziare alcuni casi, emersi con lo screening sulla popolazione, così come è stato fatto fatto per l’ex zona rossa di Marsico.

Resta l’invito al senso di responsabilità per tutti. Niente assembramenti e, sopratutto, rispetto delle regole di sicurezza. Altrimenti saremo punto e daccapo. Ma servono anche atti concreti per evitare il propagarsi di contagi. A Matera, nonostante le ripetute richieste del sindaco Raffaello De Ruggieri, non c’è ancora la disponibilità della struttura alberghiera per ospitare gli eventuali contagiati.

Tornano a casa e siamo punto e daccapo. Che si aspetta? Quanta irresponsabilità…



IL REPORT DELLA TASK FORCE REGIONALE

La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 10 maggio, sono stati effettuati 350 test per l’infezione da Covid – 19.

Di questi 349 sono risultati negativi e 1 positivo emerso nell’ambito dello screening in corso nel comune di Tricarico.

Nella giornata di ieri sono guarite 2 persone.

Con questo aggiornamento i casi di contagio al momento attivi confermati in tutta la regione sono 142.

Ieri erano 143 ai quali va aggiunto 1 caso positivo di oggi e sottratti i 2 guariti.

Ai 142 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda), 217 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Padula riscontrato dal San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 18.266 tamponi, di cui 17.861 risultati negativi.

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 47 così suddivisi:

Azienda ospedaliera San Carlo: malattie infettive 10, terapia intensiva 0, pneumologia 6;

Ospedale Madonna delle Grazie: malattie infettive 28, terapia intensiva 1, pneumologia 2.

I lucani in isolamento domiciliare sono 95.

Il prossimo aggiornamento domani, 12 maggio, alle ore 12,00.