“I comuni dichiarati zona rossa sulla base di provvedimenti regionali sono stati esclusi dal fondo istituito presso il Ministero dell’Interno a favore di tutti i comuni dichiarati zona rossa con provvedimento statale. Questo è quanto prevede la rettifica al Dl 34 (art.112) pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il fondo di 200 milioni di euro a seguito di questa rettifica è destinato ai soli comuni della Provincia di Lodi, Bergamo, Brescia, Cremona e Piacenza.

In Basilicata i comuni esclusi, dichiarati zona rossa con ordinanze del Presidente della Regione sono Moliterno, Irsina, Tricarico e parte del territorio di Grassano.”

E’ quanto scrive in una nota l’ANCI di Basilicata in cui stigmatizza come:

“Tale esclusione, immotivata ed incomprensibile, ha destato stupore e sconcerto tra i cittadini e gli amministratori locali.

Per questa ragione l’Anci Basilicata ha chiesto al Ministro dell’Interno, al Presidente della Regione Basilicata e ai prefetti di Potenza e Matera e all’Anci Nazionale di proporre una soluzione che salvaguardi il principio di uguaglianza e uniformità dei provvedimenti che in questa occasione è stata violato.

Sosterremo in tutte le sedi le ragioni dei comuni interessati che hanno il diritto di accedere alle provvidenze come tutti gli altri.”