“Meno di sei mesi fa, il 28 ottobre 2019 abbiamo partecipato a Roma alla II edizione dell’evento organizzato da Poste Italiane, patrocinato da Anci e dedicato ai piccoli Comuni intitolato “Insieme ai piccoli Comuni continuiamo a pensare in grande” condividendo gli obiettivi di rafforzamento e razionalizzazione della vostra presenza sul territorio nazionale. Sembra passato un secolo a causa dell’emergenza sanitaria che ha interessato il mondo. Eppure siamo convinti che proprio per ripartire dopo i drammatici mesi che abbiamo alle spalle sia necessario concretizzare quello slogan: “Insieme ai piccoli comuni pensare in grande”.

Con queste parole Salvatore Adduce, Presidente Anci Basilicata, e Felicetta Lorenzo, coordinatrice Piccoli Comuni si rivolgono al Responsabile Relazioni Istituzionali Territoriali di Poste Italiane per richiamare l’attenzione sulla necessità di assicurare la regolare apertura degli Uffici Postali su tutto il territorio della Basilicata.

“Infatti,– sostiene in una nota l’Anci Basilicata – la temporanea chiusura per l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 e le attuali aperture a giorni alterni hanno creato notevoli disagi agli utenti e alle stesse Amministrazioni Comunali. Peraltro le concentrazioni in poche giornate di apertura aggravano eventuali rischi sanitari e di contagio per dipendenti e utenti, mentre la regolare apertura consentirebbe di scaglionare le presenze presso gli Uffici Postali evitando assembramenti nelle vicinanze soprattutto delle persone anziane che più di altri utilizzano i servizi postali. Del resto le stesse disposizioni governative che danno il via alla cosiddetta “Fase 2”, tendono a favorire la regolare riapertura di tutti i servizi, pubblici e privati, e di tutte le attività economico-produttive.”

“L’Anci Basilicata – conclude la nota – auspica che Poste Italiane dia rapidamente un segnale positivo ampliando le giornate di apertura di tutti gli Uffici Postali in Basilicata, mediante ripristino di giorni ed orari già previsti prima dell’emergenza sanitaria da Coronavirus”.