Anche Vissani assolto dai giudici per aver criticato Renzi…

Il bullo di Rignano ha avuto un altro dispiacere dai giudici a cui si rivolge spesso per provare ad intimidire e bastonare chi lo critica che sia giornalista o chef. Infatti, solo agli inizi del mese il tribunale di Firenze gli ha dato torto rispetto alla causa intentata contro Marco Travaglio per il celebre rotolo di carta igienica con sopra la sua faccia comparso alle spalle del direttore del Fatto Quotidiano in una diretta televisiva, stabilendo che l’episodio non comportò alcuna diffamazione e che anzi Renzi, per aver abusato dello strumento processuale, dovrà risarcire il giornalista con 42mila euro, oltre ad altri 30.641 tra spese legali, oneri accessori e Iva. L’ex premier aveva chiesto ben 500mila euro per i danni “morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali”, ma ora a pagare sarà lui (anche se ha annunciato ricorso).

Adesso è il giudice del Tribunale civile di Firenze, Susanna Zanda, a dargli ancora torto nella causa intentata contro lo chef Gianfranco Vissani che il 29 marzo 2018, intervenendo nella trasmissione televisiva “Quinta Colonna” su Rete 4, si espresse sui risultati delle elezioni politiche del 4 marzo precedente, che avevano registrato un vistoso calo dei consensi del Pd, di cui Renzi era segretario, passando dal 40% circa delle elezioni europee al 19% circa. Alla domanda “Perché, secondo lei, Renzi è finito?”, la risposta di Vissani fu: “Non è che è finito, solamente ha fatto peggio di Hitler. Peggio di Hitler non l’ha fatto nessuno, lui l’ha fatto!”. E dopo i commenti dello studio su tale accostamento aggiunse: “Come no? Ha distrutto un partito, l’ha portato a meno del 19%“. Ebbene, per la giudice -nella sentenza di ieri- non c’è stata diffamazione, come reclamava Renzi, si è trattato di una legittima critica politica sebbene espressa “con toni forti e pungenti”, per cui Vissani non è tenuto al risarcimento dei 435.000 euro richiesti per danni dal leader di Italia Viva che era presente all’udienza, mentre era assente lo chef.

Renzi è uno dei politici che più coltiva il vizietto compulsivo di portare dinanzi ai giudici chi lo critica, come è giusto invece che sia, per il ruolo che ricopre nella vita pubblica o solamente -come nel caso di una semplice professoressa- per aver documentato casualmente la sua presenza nell’Autogrill di Fiano Romano del 23 dicembre 2020 in compagnia dello 007 Marco Mancini, ripresa con il proprio smartphone e successivamente indagata con l’ipotesi di reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. Ma tant’è.