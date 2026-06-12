Anche un’azienda agricola nei controlli ”Alto Impatto” della Polizia

Si attendono riscontri dagli accertamenti da parte degli ”organi preposti” dopo il controllo di una azienda agricola effettuato dalla Polizia di Stato di Matera,insieme ai Carabinieri,allIspettorato Territoriale del lavoro, all’INPS e all’ASM di Matera., nell’ambito dei servizi straordinari di controllo effettuate nella fascia jonica. I servizi hanno riguardato controli di persone, veicoli, che hanno portato a contestare violazioni al Codice della Strada e al ritiro di una carta di circolazione.

QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato di Matera effettua servizi straordinari di controllo del territorio “Alto Impatto” nella fascia jonica

Nel corso della settimana la Polizia di Stato di Matera ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio “Alto Impatto”, di cui uno finalizzato a prevenire e reprimere il sistema illecito d’intermediazione e sfruttamento del lavoro da parte dei c.d. caporali.

I servizi sono stati eseguiti congiuntamente ai Carabinieri, all’Ispettorato Territoriale del lavoro, all’INPS e all’ASM di Matera. Nei servizi sono stati impiegati complessivamente 28 operatori, di cui 22 della Polizia di Stato (Commissariato di P.S. di Policoro, Commissariato di P.S. di Pisticci, Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, Polizia Scientifica, Ufficio di Gabinetto, Ufficio Immigrazione Questura e Polizia Stradale di Matera).

Diversi i posti di controllo effettuati: 43 veicoli controllati e 140 persone identificate, di cui 39 con precedenti di polizia; controllati 14 stranieri, uno dei quali è risultato irregolare ed è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di competenza; contestate 8 violazioni al Codice della Strada e ritirata una carta di circolazione. Controllata inoltre un’azienda agricola, su cui sono in corso accertamenti da parte degli organi preposti.