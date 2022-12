Anche un Museo dello ”Strazzo” del carro per la festa della Bruna

Il progetto è tra le finalità della neonata associazione ” Fede e tradizione” presieduta da Marco Rubino, che da anni ormai vanta una passione nel partecipare e con successo a quella fase particolare della Festa , che è l’assalto e lo ”strazzo” del carro trionfale di cartapesta. Di ‘trofei” o cimeli, da solo e in compagnia, ne ha accumulati tanti e alcuni li abbiamo apprezzati nel corso di mostre ed eventi. Una passione da trasmettere, insieme ai valori della festa in onore della Santa Patrona Maria Santissima della Bruna, alle giovani generazioni e ai visitatori magari in un museo del quale si è parlato in passato ma senza venirne a capo. Servono determinazione e costanza e amore per la città, la sua identità, le sue radici. Il nuovo sodalizio, che ha come presidente onorario Domenico ”Mimì” Andrisani che ha guidato anche l’associazione ”Maria Santissima della Bruna, vanta al suo interno un mix generazionale che fa ben sperare sulla possibilità che possano essere concretizzati alcuni obiettivi. Un contributo propositivo e organizzativo quello dell’Associazione, come è stato ribadito nel corso della conferenza stampa introdotta dal collega Domenico Infante, sintetizzato in 8 punti:

1) massimo rispetto di tutti gli assalitori, che potranno liberamente partecipare allo ”strazzo” del Carro, nella serata del 2 luglio, cosiì come avvenuto negli ultimi anni;

2) impegno a partecipare annualmente, con la dovuta devozione, a tutte le celebrazioni religiose, ai festeggiamenti in onore dei Maria Santissima della Bruna, che si celebrano dal 23 giugno all’Ottavario e alla ”Festa della Bruna tutto l’anno”, alfine di dare ai tanti turisti e visitatori l’immagine di una città, che vie ”il suo giorno più lungo” con una intensa partecipazione religiosa e civile;

3) a partecipare allo ”strazzo” del carro con la massima lealtà e in maniera non violenta, avendo in ogni fase della manifestazione rispetto delle disposizioni impartite dalle forze dell’ordine;

4) a partecipare alla fase conclusiva della Festa, con un numero di Soci e Simpatizzanti, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, secondo le disponibilità affinchè ”lo strazzo” avvenga in piazza Vittorio Veneto, dopo la scalinata di Santa Lucia;



5) di impegnarsi a tramandare il patrimonio storico-religioso delle celebrazioni in onore di Maria SS. della Bruna e delle manifestazioni conclusive della Festa, coinvolgendo sopratutto il mondo della scuola, alfine di trasmettere ai giovani messaggi educativi etico-religiosi;

6) a custodire i cimeli (statue, angeli, colombe e parti del manufatto) con amore e con cura e di mettere a disposizione i cimeli, sia quelli già posseduti, sia quelli eventualmente da recuperare, ogni qualvolta S.E l’Arcivescovo o gli Enti e le Istituzioni civili e militari lo ritengano necessario;

7) ad organizzare mostre di cimeli posseduti sia dall’Associazione sia da privati cittadini, con alcune giornate dedicate alle scuole, al fine di coinvolgere la cittadinanza materana, i turisti e i visitatori per una piena conoscenza delle tradizioni che caratterizzano la Festa del 2 Luglio;

8) di mettere a disposizione i cimeli, sia quelli già posseduti, sia quelli eventualmente da recuperare, per la realizzazione di un museo derivante dallo ”strazzo” del carro, affinchè ogni momento la cittadinanza materana, i turisti e i visitatori possano ammirare le sculture di cartapesta realizzate da artisti materani, che hanno un grande valore artistico, antropologico e culturale.



Concetto quest’ultimo contrassegnato dalla presenza di fotografi, appassionati di cultura locale e, naturalmente, del 2 luglio. Del resto la ”Festa” appartiene ai materani e tocca a loro in primis tutelarne la tradizione dai tentativi di ”ridimensionamento” o di ”revisione” che periodicamente fanno capolino. Un pericolo da evitare, sopratutto quando non si ha amore per la città e si ha a che fare con le ‘spiche vacant’ con quelle ‘spighe vuote” (come riporta una efficace dizione dialettale), che non fanno crescere Matera e non ne tutelano storia e identità. E a ricordarcene un pezzo sono alcuni documenti del passato, che abbiamo apprezzato. Tra queste la copia di un atto (frutto della paziente ricerca di Giovanni Santantonio) , successivo al consiglio comunale del 27 novembre 1954 (era sindaco il dottor Giuseppe Lamacchia (DC))con il quale si proclama La città di Matera ” Civitas Mariae” e due foto in bianco e nero del 1954 e del 1970.



Riproducono, rispettivamente, la benedizione delle auto durante la festa del 2 luglio e con l’apporto dell’Aci, nel quale si riconoscono mons Guglielmo Motolese, padre Marcello Morelli, don Damiano Lionetti e il sindaco Giuseppe Lamacchia. L’altra raffigura un assalto al carro con i difensori, u’ vastos’r, in divisa verde, elmo e polsiere in cuoio e l’immancabile ”v’l’pin” o nervo di bue.



Foto provenienti dall’immenso archivio di Giuseppe ”Peppino” Buonsanti, un materano che custodisce parte della memoria cittadina e che auspichiamo possa trovare adeguata valorizzazione. E ora al lavoro. La festa del 2 Luglio, che ha avviato un percorso di candidatura tra i beni immateriali dell’Umanità, del resto è dietro l’angolo…Attendiamo l’aggiudicazione dell’incarico per la costruzione del carro trionfale 2023, incentrato sul tema evangelico ” Donna, ecco tuo figlio. Qualsiasi cosa vi dica fatela. Dal mistero dell’Eucaristia ai ministeri della Chiesa” .