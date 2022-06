Anche ”sorella” Nicoletta alla sfilata del 2 giugno

Un ritorno atteso, quello della sfilata per la festa della Repubblica,a Roma, dopo due anni di divieti, silenzi e sofferenze, imposte dalla pandemia da virus a corona, che è stato una ”festa” per il Paese. E per quanti hanno concorso, dalle forze armate a quelle dell’ordine, dal personale medico ai volontari a superare quel difficile momento. Tra di loro medici e ”crocerossine” come siamo abituati a chiamarle. Su via dei Fori Imperiali, davanti al Capo dello Stato e a migliaia di cittadine, nell’uniforme bianca, anche ”sorella” Nicoletta Santovito, afferente all’Ispettorato del corpo delle infermiere volontarie presso il comitato della Croce rossa italiana di Matera. Una soddisfazione per tante, che con spirito di abnegazione, sacrifici e un sorriso, aiutano chi soffre.