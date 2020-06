Il report della task force regionale, riferito al 13 giugno,conferma il dato che i tamponi al covid 19 continuano a essere negativi. Resta il caso della signora di Grottole ricoverata a Matera e della quale abbiamo parlato nei giorni scorsi, reduce con il marito (asintomatico e a casa) da una vacanza in Egitto.

I tamponi eseguiti restano in un numero limitato: 35.000 su una popolazione di 590.000 abitanti. Percentuale bassa. Va bene così? Solite precauzioni, consigliate da sempre, ma senza esagerare.

Continuano gli screning della Croce rossa in attesa della operazione speculativa, presentata da privati, della APP ”Immuni” e fatta propria dallo Stato con tutte le perplessità e le polemiche che la contrassegnano. Se non la scarica il 60 per cento degli italiani (40 milioni di persone) sarà inutile. E del resto in questa operazione, equivoca sin dall’inizio come è accaduto per il vecchio bando sul gioco di Stato, alla fine ci guadagnano i privati senz’altro e ci rimettono i cittadini. Alla faccia della tutela della privacy.

Emergenza Covid-19, aggiornamento del 14 giugno (dati 13 giugno)

“La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 13 giugno, sono stati effettuati 458 test per l’infezione da Covid – 19, risultati tutti negativi. Il dato comprende anche 219 tamponi processati nel laboratorio di Matera, 107 relativi al report di oggi e 112 e relativi al report di ieri, di cui non era stato possibile comunicate l’esito a causa di un problema tecnico.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 9, come ieri.

Ai 9 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 363 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 2 pazienti, conteggiati in Lombardia e in Veneto perché lì diagnosticati e dichiarati guariti in seguito a doppio tampone negativo, risultati positivi al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 35.139 tamponi, di cui 34.720 risultati negativi.

Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverato 1 paziente, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 8.

Il prossimo aggiornamento domani, 15 giugno, alle ore 12,00.”