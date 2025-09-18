Anche per Braia la nave amministrativa del Comune di Matera va….

Non ho la maggioranza consiliare? E allora? La nave amministrativa va avanti lo stesso. E’ quanto rivendicato dal Sindaco di Matera Antonio Nicoletti a fronte delle critiche avanzate dall’opposizione, il giorno dopo che non si era riusciti a nominare i presidenti delle commissioni consiliari. Il comunicato diffuso dal Presidente del Consiglio Comunale facente funzioni, il consigliere anziano Donato Braia, sembra confermare la tesi del primo cittadino. Con riferimento questa volta al lavoro proprio di quelle Commissioni consiliari che pur prive, anch’esse, dei legittimi presidenti eletti come si dovrebbe, infatti Braia scrive che tutto procede normalmente. Insomma, questa provvisorietà: dell’assenza di un presidente e dei vice presidenti del Consiglio Comunale, nonché dei presidenti delle commissioni consiliari, sembra che cominci ad essere trattata come fin troppo normale. O no? Ma d’altronde, come diceva Giuseppe Prezzolini: “In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo”. Amen. A seguire la nota diffusa da Donato Braia nella sua veste di Presidente del Consiglio facente funzioni, in quanto consigliere anziano.

“Si sono svolte nella giornata di giovedì 18 settembre, nella Sala Pasolini in via Sallustio a Matera, -dichiara Braia- le riunioni in seduta congiunta delle Commissioni Consiliari “Bilancio e Personale” e “Lavori pubblici, Sassi, Politiche energetiche, Patrimonio, Gestione e valorizzazione Sito Unesco”, durante le quali sono stati trattati gli ordini del giorno relativi al “Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 – Art. 27 D.Lgs. n. 36/2023 – III Integrazione”, e alla “Modifica Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 ed elenco annuale 2025”. Nella sola Commissione “Bilancio e Personale”, è invece stato trattato l’ordine del giorno avente ad oggetto la ratifica della deliberazione di Giunta n. 82 del 03 settembre 2025 relativa alla nona variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027. I lavori hanno permesso un confronto costruttivo e partecipato, a conferma della piena operatività delle commissioni e della volontà di procedere con un calendario intenso e condiviso.

Il percorso delle commissioni è pertanto ufficialmente avviato e sta proseguendo secondo i piani. In quest’ottica, è già stata convocata per martedì 23 settembre prossimo, alle 16 nella Sala Mandela del Comune di Matera, la Commissione Consiliare “Cultura, Turismo, Cinema, Eventi, Politiche Giovanili, Matera 2026, Gestione luoghi della cultura”, che tratterà l’istanza per il conferimento della cittadinanza Onoraria all’attore, regista Mel Gibson. Siamo soddisfatti dell’avvio dei lavori delle commissioni consiliari, che rappresentano un momento fondamentale di confronto e approfondimento. L’impegno è quello di garantire continuità e trasparenza, offrendo alla città un Consiglio comunale attento e operativo.”