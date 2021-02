Città che mettono al centro la sensibilità, la creatività e il saper fare delle donne. E’ questo lo scopo di Matera Città per le Donne e Potenza Città per le Donne, due movimenti che lavorano nel tessuto culturale e sociale di due città diverse ma con un obiettivo comune: evidenziare l’espressione tangibile dell’estro creativo, del genio e delle tante capacità femminili della Basilicata.

“Siamo mosse dalla consapevolezza che un’opera costante di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere in ogni ambito sia necessaria per continuare a lavorare per una società senza soffitti di cristallo e senza gabbie, in cui ogni donna possa vivere la grande avventura di essere sé stessa, scrivono in un comunicato stampa, e intendiamo mettere a disposizione di tutte e l’impegno e la fatica di emancipazione personale in un mondo ancora troppo caratterizzato da barriere e difficoltà, spesso insormontabili.”

La conferenza stampa di presentazione del comitato Matera Città per le Donne, si terrà venerdi 19 febbraio, alle ore 12 sulla pagina facebook.

Matera Città per le Donne è costituito da un gruppo di donne professioniste materane che, seguendo le orme del gruppo potentino, e aderendo alla rete nazionale di Torino, ha deciso di intraprendere, insieme a Potenza un percorso comune per la sperimentazione di laboratorio di genere con l’obiettivo di dimostrare che le donne possono essere il perno del processo di cambiamento e di cura di una città, trattandola con l’attenzione che merita e per cercare di riparare i suoi traumi e trovare nuovi percorsi di sviluppo.

L’incontro sarà occasione preziosa per illustrare i dettagli del programma e le numerose novità previste; saranno presenti Simona Bonito, coordinatrice regionale Rete Città per le Donne e referente Potenza Città per le Donne, Ivana Pipponzi,

componente del gruppo promotore di Potenza, Isabella D’Alessandro, referente di Matera Città per le Donne e le componenti del gruppo promotore materano.

Coordinerà i lavori Nadia Kibout.