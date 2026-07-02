Anche Michelangelo devoto e portatore alla Processione dei pastori

Lo incontriamo ormai da una decina di anni, di buon mattino, alla Processione dei Pastori, che resta l’evento di partecipazione più intenso della Festa in onore della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. E Michelangelo Ferrara, quest’anno in compagnia del giovane Michele, oltre ad annotare curiosità e momenti di fede della Processione si è distaccato per qualche minuto per portare il quadro in rame del Seicento, opera di ignoti, della Madonna della Bruna e restaurato nel 2010. ” Portare per un breve tragitto quel quadro- dice Michelangelo- mi fa rivivere la Festata in continuità con lo stesso spirito degli abitanti dei rioni Sassi e dei pastori, in particolare, che prima di recarsi in campagna, negli ovili celebravano la Patrona di Matera. Quello spirito va recuperato con umiltà e senso di responsabilità, per rispetto al suo esempio e a quanti ne ha coltivato il culto”.

