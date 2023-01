Anche Matera tra gli itinerari legati all’Orient Express La dolce vita

…Sull’onda dei fasti e dei ricordi quel treno che ricorda il passato, dove la giallista Agatha Christie ha ambientato note storie tra delitti, passioni, misteri, da Londra a Parigi , toccando Venezia, e via via altre capitali europee fino a Istanbul arriverà anche a Matera, con fermata in Valbasento alla stazione di Ferrandina- Matera, come è la denominazione dal 2019 anno da capitale europea della cultura. Il mitico treno porterà visitatori di ogni latitudine , che sceglieranno proposte legate a un percorso e a un mezzo di trasporto da sogno che in Italiaha un nome evocativo ‘’Orient Express – La dolce vita’’, come il noto film degli anni Sessanta di Federico Fellini. E all’indirizzo web https://www.orient-express.com/la-dolce-vita/it/ci sono tutte le indicazioni sul progetto, le iniziative, per prenotare gli itinerari italiani e per visitare Matera. Abbiamo riportato la pagina che riguarda l’itinerario di tre giorni fino alla ‘’ Città dei Sassi’’ che comprende anche Roma, ‘’la città eterna’’ e il suggestivo borgo di Palena (Chieti)in Abruzzo. Non vi resta che leggerla, sfogliarla e magari provare emozioni ed ebrezza sulle carrozze di un treno che è legato anche alla nostra storia . Alcune delle carrozze orginarie, della tratta internazionale, furono restaurate nel 2008 presso lo stabilimento Ferrosud di Jesce) . In carrozza…e magari per partire verso una delle tante destinazioni dell’Oriente Express.



MATERA, LA CITTÀ DEI SASSI.

Lasciatevi Roma alle spalle e partite alla scoperta della magia di Matera e dei suoi tesori Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

IL TUO ITINERARIO

Andata e ritorno

3 giorni – 2 notti

Da

€2,000

Tariffe per persona per notte e condivisione di una cabina Deluxe

Per prenotazione

(+39) 0281480333

Giorno 1 – Da Roma a Palena

La Dolce Vita Matera, la città dei Sassi.

Ore 11 Pronti per un viaggio a bordo di un treno leggendario? Benvenuti sull’Orient Express La Dolce Vita: è qui che il sogno ha inizio. Come prima cosa, godetevi un raffinato pranzo gourmet nella Carrozza Ristorante.

Ore 16 Si parte alla scoperta di Palena, caratteristico borgo nel cuore dell’Abruzzo. Qui potrete vivere un’avventura indimenticabile circondati dalla natura, alla ricerca di cascate maestose e tramonti spettacolari, in minivan o a cavallo.

Ore 20 Il viaggio continua a bordo! Rinfrescatevi con un drink e sfoggiate tutta la vostra eleganza per la cena dell’evento clou: “Le Grand Soir”.

Giorno 2 – Viaggio a Matera

La Dolce Vita Matera, la città dei Sassi.

Ore 9 Dopo la colazione, il treno arriva alla stazione di Ferrandina-Pomarico; tramite un trasferimento, si raggiunge finalmente Matera per un’indimenticabile visita ai Sassi, i quartieri rupestri abitati sin dall’alba della civiltà preistorica e oggi dichiarati Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Ore 17 Rientro a bordo dell’Orient Express La Dolce Vita e partenza alla volta di Roma. È l’ora della cena e di un ultimo brindisi prima di una notte costellata di sogni.

Giorno 3 – La magia della Città Eterna

La Dolce Vita Matera, la città dei Sassi.

Ore 9 Colazione in cabina e rientro nella stazione di Roma Ostiense.



LE FOTO SONO DEL SITO WEB DEDICATO