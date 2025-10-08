Anche Matera ha manifestato oggi come in altre città italiane per Gaza e la Flotilla

In tutta Italia si sono svolti anche oggi presidi e manifestazioni di solidarietà verso la Freedom Flotilla e la popolazione di Gaza. Matera non è voluta mancare all’appuntamento e nonostante il poco preavviso (solo nel pomeriggio ne è stata dato notizia di orario e luogo). Per cui, alla spicciolata -dalle 19,30 in poi- in Piazza Matteotti (vicino l’edicola) si è radunato lo zoccolo duro di questa lunga maratona -che dura due anni- a sostegno della drammatica situazione della popolazione palestinese ed in modo particolare a Gaza. Ed anche delle iniziative come le flotille che hanno cercato di rompere l’illegale blocco navale operato dall’esercito israeliano. L’ultima, composta essenzialmente da personale sanitario, assaltata ieri notte con gli attivisti sequestrati e deportati in Israele. Così intorno alle 20,00 il corteo si è mosso scendendo da via Don Minzoni, Via Ascanio Persio per poi sfociare in Piazza Vittorio Veneto. E nel mentre si aggregavano altri cittadini, il corteo è proseguito per Via del Corso, Via Ridola per poi fermarsi dinanzi a Palazzo Lanfranchi.

Qui si è provato prima a realizzare la scritta FREE PALESTINE, prima con i corpi dei manifestanti (da premiare la buona volontà, incerto il risultato) e poi con indumenti scuri, così come programmato. Sulla pagina facebook di Giornalemio.it è possibile visionare i video trasmessi in diretta.