Anche l’ex M5S e poi BCC, Gianni Leggieri, vuole il vitalizio. Muti Bardi & C.

Se prima erano in quattro ad aver richiesto di mini vitalizio…ora sono in cinque ad averlo fatto. E come in un tetro hully gully, ai quattro ex consiglieri regionali Piergiorgio Quarto (FdI), Dina Sileo (Lega), Gino Giorgetti (M5S e poi Misto) e Massimo Zullino (Lega e poi Bacc), sempre il puntuale Leo Amato, dalle pagine de Il Quotidiano del Sud-L’Altravoce, oggi (QUI il link all’articolo) ci informa che sul filo di lana avrebbe inviato la sua brava pec alla presidenza del Consiglio regionale anche Gianni Leggieri, ex M5S poi BCC. Per Leggieri, che ha alle spalle due mandati, “la pensioncina da 600 euro al mese potrebbe raddoppiare, e l’erogazione potrebbe essere anticipata di 5 anni rispetto ai 65 anni previsti per i “mono-mandatari”.” Il nostro però, dovrebbe però versare “anche il doppio dei contributi richiesti,

pari a 30mila euro per mandato, per un totale di 60mila euro.” Una cifra impegnativa “Specie se dovesse essere abrogata la facoltà di attingere al fondo sociale alimentato col taglio delle indennità dei consiglieri.” Taglio, ironia della sorte, operato all’epoca all’unanimità da parte del consiglio regionale, proprio sull’onda delle battaglie del M5S a cui Leggieri deve la doppia elezione in consiglio regionale. Ma che ora ha evidentemente buttato alle spalle. Da registrare, nel contempo, dopo lo schiaffone ricevuto da Roma da parte di Donzelli (che ha sostanzialmente bocciato la norma approvata dal centrodestra lucano, il silenzio di Vito Bardi, degli esponenti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e degli altri artefici della legge vergogna (al punto che anche l’emendamento approvato in fretta e furia era senza firme) che ripristina i vitalizi per consiglieri in carica e per gli ex, da estendere anche agli eredi.

