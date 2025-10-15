“Anche le mamme a scuola”: al via il corso di italiano per donne straniere nel quartiere Lanera

L’Associazione Quartiere Lanera lancia una nuova iniziativa dedicata all’integrazione e all’inclusione sociale: parte il corso di lingua italiana “Anche le mamme a scuola”, pensato specificamente per le donne straniere che, per vari motivi, non riescono a frequentare i corsi serali.

Il corso si terrà ogni martedì e giovedì mattina, dalle 10.00 alle 12.00.

Un’opportunità gratuita per apprendere la lingua italiana, comunicare con maggiore autonomia e partecipare attivamente alla vita del quartiere e della città.

L’iniziativa nasce dall’ascolto delle esigenze reali di molte mamme e donne straniere, spesso escluse da percorsi formativi tradizionali a causa di impegni familiari o difficoltà logistiche.

“Con questo corso vogliamo offrire uno spazio accogliente, inclusivo e accessibile – spiegano i promotori – perché conoscere la lingua è il primo passo per sentirsi parte di una comunità.”

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le donne straniere interessate.

Per iscriversi o ricevere informazioni è possibile contattare l’Associazione Quartiere Lanera (Rosalba Matera 338 8303725).

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.