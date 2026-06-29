Anche le chianche di via Riscatto meritano una sistemata

Qualcuna si muove,altre sono sconnesse o presentano qua e là i segni del tempo lungo una stradina identitaria della storia di Matera, via Riscatto, a ricordo dell’uccisione quel 29 dicembre 1514 del conte Giovan Carlo Tramontano inviso ai nobili e al popolo. Chianche dove è passata la storia e dopo passano quotidianamente cittadini e turisti, tra i rioni Sassi e il Piano, diretti alla Fondazione Le Monacelle,che ospita periodicamente eventi culturali, alla chiesa di San Giuseppe ”centrale” per i festeggiamenti del 2 luglio,al Museo diocesano o in cattedrale.Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale che ha provveduto, nei giorni scorsi, alla sistemazione della pavimentazione in cubetti di porfido di via Duomo e di quella in chianche di piazza Duomo. Buone pratiche e interventi manutentivi a costi contenuti. Si puo’ fare.



I LAVORI GIA EFFETTUATI IN VIA E PIAZZA DUOMO

