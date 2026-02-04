Anche l’app YouPol per arrestare a Matera autore atti persecutori

La tecnologia se usata bene è utile per assicurare alla Giustizia quanti si rendono autori di atti illegali, contro la persona per esempio, come atti persecutori. Ed è quanto accaduto a Matera nei confronti di un uomo di 33 anni, già raggiunto da ammonimento del Questore, che aveva minacciato la sua ex mentre si trovava in auto (speronandola) con sua figlia e un amico. Episodio denunciato in Questura dalla donna, insieme a quanto accadutole in precedenza. La cosa non era sfuggita a un cittadino che aveva segnalato in anonimato la cosa utilizzandola You Pol, consentendo alla Polizia di rafforzare le indagini e di avere ulteriori riscontri da quanto registrato da un impianto di videosorveglianza di un pubblico esercizio. Per l’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

IL COMUNICATO DELLA QUESTURA

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto, in flagranza differita, un uomo, di anni 33, residente a Matera, gravemente indiziato del reato di atti persecutori, commessi nei confronti della ex compagna, condotte per le quali era stato già raggiunto da un provvedimento di Ammonimento del Questore di Matera.

La vittima denunciava alla Squadra Mobile che, il giorno precedente, mentre si trovava in auto, in compagnia della figlia minore e di un amico, l’ex compagno l’aveva affiancata in prossimità di un semaforo, speronandola con la sua auto. Subito dopo, l’uomo era sceso dal veicolo, tentando di aprire con la forza portiera dal lato del conducente e minacciando tutti gli occupanti.

Personale delle Volanti, quindi, acquisiva immediatamente le immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, situato nelle vicinanze del luogo interessato dall’evento. I filmati, analizzati dalla Polizia Scientifica, effettivamente avevano immortalato la scena, confermando quanto denunciato dalla vittima.

Peraltro, un testimone, rimasto anonimo, aveva segnalato il medesimo episodio utilizzando l’App “YouPol”, canale di comunicazione alternativo alla chiamata al numero di emergenza, collegato con la Centrale Operativa della Questura e monitorata nelle 24 ore, fornendo un ulteriore riscontro alla attività di indagine.

Su disposizione dell’A.G., l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliarI