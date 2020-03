Bollettino dei coronavirus positivi a parte, saliti a 10 ( 8 a Potenza e due a Matera) la notizia del giorno è che la eco dell’efficacia del Tocilizumab sperimentato a Napoli è giunta anche da noi. E la Regione Basilicata ha chiesto alla Roche, che lo ha messo gratuitamente a disposizione, di averne un certo quantitativo per la cura della polmonite causata da covid-19. Per il resto si segnala il caso di un irsinese, risultato positivo al contagio nel tampone eseguito fuori regione. Nei giorni scorsi aveva fatto visita al fratello. Per quest’ultimo il sindaco Nicola Morea ha disposto la messa in quarantena. Tampone anche per lui.

Emergenza Covid-19: sono 10 i casi positivi in Basilicata

Il dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata ha richiesto il farmaco Tocilizumab, messo a disposizione gratuitamente da Roche, che sta dando risultati incoraggianti nella cura della polmonite causata da Covid-19



Sono 9 i tamponi analizzati oggi pomeriggio nel laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza, di questi 7 sono risultati negativi e 2 positivi al Covid-19. I casi registrati riguardano due cittadini di Potenza che si trovano in quarantena nella propria abitazione.

I contagi da nuovo coronavirus in Basilicata salgono pertanto a 10.

Intanto sono stazionarie le condizioni di salute dei pazienti risultati positivi nei giorni scorsi al nuovo coronavirus.

L’assessore alla Salute Rocco Leone fa sapere che il dipartimento regionale Politiche della persona questa mattina ha fatto richiesta del medicinale Tocilizumab, messo a disposizione gratuitamente da Roche e studiato per il trattamento dell’artrite reumatoide e dell’artrite idiopatica giovanile sistemica, che sta dando risultati incoraggianti nella cura della polmonite causata da Covid-19. La struttura regionale che si farà carico di ricevere il farmaco è quella interaziendale di malattie infettive del San Carlo che in caso di bisogno lo smisterà negli altri presidi sanitari lucani.

Ufficio stampa Giunta regionale della Basilicata