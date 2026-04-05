Anche in Israele c’è chi dice NO alla guerra contro l’Iran, diversi arresti.

Ora che lo scudo che sembrava impenetrabile comincia ad avere vistose falle e i missili lanciati degli stati aggrediti da Israele cominciano a colpire le città di questo Paese che si riteneva evidentemente invincibile, cominciano ad emergere le prime proteste contro questa scia di morte avviata da Netanyahu che dura da anni. E’ accaduto oggi a Tel Aviv dove centinaia di persone sono scese in piazza contro il governo contestando la guerra avviata contro l’Iran e tutte le altre azioni avviate contro altri paesi e che minano come appare evidente anche la sicurezza dei cittadini israeliani. La polizia (come riferisce il TG3) ha dichiarato la manifestazione illegale ed ha sgomberato il presidio con la forza, provocando numerosi feriti ed operando 17 arresti. “Secondo i soccorritori, -riferisce La Repubblica- un manifestante avrebbe subito un arresto cardiaco e sarebbe ricoverato in gravi condizioni.” A quando i governi occidentali si rivolteranno a loro volta contro gli USA e Israele, interrompendo i rapporti, affinchè la smettano con questa assurda guerra all’Iran con cui stanno buttando sul lastrico l’economia mondiale….oltre alle migliaia di vittime innocenti di cui si stanno macchiando le mani?

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