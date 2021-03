Sono stato vaccinato con una dose del lotto ABV2856?

E’ la domanda che si pongono tutti coloro che in questi ultimi giorni (personale delle forze di polizia e docenti) sono stati sottoposti a vaccinazione con il siero di Astrazeneca, considerato che per lo stesso l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso oggi, in via precauzionale, di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi avvenuti in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto indicato (https://www.aifa.gov.it/-/aifa-dispone-divieto-di-utilizzo-di-un-lotto-astrazeneca-accertamenti-in-corso-in-coordinamento-con-ema).

Considerato che tale notizia è rilevabile dalla prima facciata della scheda di vaccinazione che si compila al momento, ma che non viene riconsegnata agli interessati, sarebbe opportuno che le autorità sanitarie la fornissero agli stessi per evitare allarmismi con i canali che riterranno opportuni.

Anche perchè (almeno a Matera) provando a telefonare al numero del centro vaccinazione suggerito dal centralino dell’ospedale non risponde nessuno (o è occupato o scatta il fax).

E’ evidente che trattasi di decisioni precauzionali quelle adottate dall’AIFA e da alcuni stati europei che hanno deciso addirittura di sospendere la somministrazione di questo vaccino (prima indicato sino a 55 anni e poi elevato ad una soglia superiore ai 65), ma proprio per questo rassicurare è importante con una informazione quanto più precisa e puntuale e assicurando una osservazione farmacologica ad hoc a chi ha ricevuto il vaccino di questo lotto.

Qui tutte le informazioni sul vaccino Astrazeneca : https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-vettore-virale

E qui le notizie dall’EMA il cui comitato di sicurezza sta indagando sui casi di eventi tromboembolici: https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits