Anche in Basilicata arriva Fruit&Salad School Games.

Dopo le tappe campane e pugliesi che hanno riscosso un ottimo successo, Fruit & Salad school games sta per arrivare in Basilicata, dal 20 Marzo al 25 Marzo, con sei appuntamenti in diverse scuole della Basilicata, gli istituti che ospiteranno le mattinate fatte di quiz e giochi, sono a Pisticci a Policoro, Rotondella, Matera, Garaguso – Grassano. L’iniziativa è promossa dall’AOP Arcadia, a cui Asso Fruit Italia è associata, Agriverde, Aoa, Assodaunia, La Deliziosa, Meridia e Terra Orti.

Scopo dell’iniziativa è la promozione del consumo di frutta e ortaggi con il coinvolgimento dei giovani studenti e con la preziosa collaborazione delle scuole e delle organizzazioni ortofrutticole rispettivamente coinvolte a livello territoriale.

Nel corso delle mattinate nelle scuole sono in programma giochi mirati a stimolare il movimento fisico, i momenti di approfondimento con esperti nutrizionisti e i quiz interattivi comprendenti domande a cui gli alunni dovranno rispondere al fine di verificare che abbiano appreso in maniera corretta le importanti nozioni fornitegli. La classe che otterrà il punteggio più alto, si aggiudicherà il trofeo di tappa e il diritto a partecipare alla finalissima.

Al termine di tutte le attività proposte, verrà offerta frutta e verdura fresca a tutti i partecipanti al fine di invogliarli ulteriormente ad acquisire buone abitudini alimentari.

CALENDARIO| Basilicata. Inizio giochi e quiz dalle 10.00

20 Marzo 2023: I.C PADRE PIO DA PIETRALCINA – SCUOLA PRIMARIA, VIA MARCO POLO 10 75010 PISTICCI (MT)

21 Marzo 2023: I.C PADRE PIO DA PIETRALCINA – SCUOLA PRIMARIA, VIA MONREALE 75015 MARCONIA DI PISTICCI (MT)

22 Marzo 2023: I.C. LORENZO MILANI – SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO, VIA S. ALLENDE 75025 POLICORO (MT)

23 Marzo 2023: I.C TORRACA – SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI, VIA G. MARCONI N. 2 75100 MATERA

24 Marzo 2023: I.C. ISABELLA MORRA – SCUOLA PRIMARIA, LARGO PLEBISCITO 75026 ROTONDELLA (MT)

25 Marzo 2023: I.C A. ILVENTO – SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO, BORGO STAZIONE 75010 SCALO GRASSANO GARAGUSO (MT)