IL Sindaco di Ginosa (TA) Vito Parisi esorta i suoi cittadini a rimanere a casa e rispettare le prescrizioni del decreto Coronavirus

I dati parlano chiaro: i contagi in Puglia stanno aumentando. Molti di noi stanno rispettando le norme, rimanendo in casa e limitando al massimo gli spostamenti. Altri, invece, no.

Stiamo forse aspettando che vi sia un contagio anche nella nostra città? E’ solo questione di tempo se non si osserverà l’unica e sola regola che ci è stata imposta: RIMANERE A CASA!.

E’ in gioco la salute di tutti e il rischio è che non vi siano più posti letto per accogliere gli ammalati in generale, e non solo chi è affetto da Coronavirus.

In queste ore sono stati inaspriti e intensificati i controlli da parte della Polizia Locale, che proprio stamattina sono intervenuti in spiaggia a Marina di Ginosa, invitando tutti i presenti a fare ritorno presso le proprie dimore. Le attività delle Forze dell’Ordine proseguiranno senza soluzione di continuità.

Le nostre comunità si apprestano a vivere il primo vero weekend all’insegna dello stare in casa. Mi correggo. Del dover stare in casa. E’ l’unico modo per poter gestire e contenere l’emergenza derivante dal Covid-19.

E allora lo ribadisco: RESTIAMO NELLE NOSTRE ABITAZIONI.